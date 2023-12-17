Вы-то где, кремлевские театралы? Telegram-канал «СерпомПо»

17.12.2023, 6:42

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Канцлер Германии Олаф Шольц дал мастер-класс кремлевским.

Шольц посетил спектакль Кирилла Серебренникова «Барокко» в театре Талия в Гамбурге. Серебренников, которого путинские травили в России, написал об этом визите: «Сначала он выпил вина в курилке, а после спектакля зашел за кулисы и выразил артистам свои восторги. При этом Тило Вернер в импровизации на песню «Bisogna morire», один куплет которой пелся на венгерском, пошутил про «отношения» Шольца и Орбана. Все смеялись, и вроде канцлер не обиделся»,

Вот как надо, кремлевские, учитесь культурно отдыхать. А то все бубните: «НАТО, Запад, Украина …». Утром, днем, вечером. В будни, выходные …

Сходили бы к своим на спектакль, хотя бы к МашкоVу в его Z-театр. Если сами заняты, то послали бы того же Медведева и Захарову на пару, довольно им злобствовать и ругаться.

Кстати они бы тоже «в курилке» наверняка не отказались «выпить вина» - дали бы противному Шольцу сто очков вперед. Вот и была бы «борьба двух систем» - нашей, скрепной и «их» - «неоколониальной».

Уработались бы там так с артистами, что пришлось бы обоих грузить в машины остекленевших, недвижимых, словно глыбы антарктического льда, и развозить по домам в разные концы заснеженной, холодной Москвы.

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