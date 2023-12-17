Abrams и Leopard на Красной площади: как будет выглядеть война НАТО с Россией 3 17.12.2023, 8:41

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Все произойдет достаточно быстро.

Несмотря на то, что существует много географических точек, где Россия могла бы расширить свое влияние, Москва не будет этого делать против НАТО, заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

В то же время любая агрессия в отношении Альянса – суицидальный для военно-политического руководства Российской Федерации шаг, подчеркнул он в ходе чата на «Главреде».

«Если бы Североатлантический альянс сегодня решил пойти на Москву, он бы довольно быстро, без серьезного сопротивления, занял бы столицу России», - уверен эксперт.

Он считает, что такую войну бы не называли «Второй мировой» или «битвой за Москву», все происходило бы очень быстро.

При этом аналитик напомнил о том, что захватить столицу РФ почти удалось даже главарю бандформирований ЧВК Вагнера Евгению Пригожину.

«Это почти удалось сделать даже Пригожину, у которого была не полноценная армия, а стая незаконных военных формирований без полноценной штатной комплектации. Свое дело Пригожин так и не завершил, потому что кишка тонка. И чем это все закончилось, мы уже увидели. А вот если бы наступал Североатлантический альянс, следующий парад победы на Красной площади уже бы проходил с танками Abrams и Leopard», - добавил Коваленко.