Россияне добивают своих раненых товарищей и воруют экипировку и боеприпасы 1 17.12.2023, 8:43

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Бойцы ВСУ сняли на видео то, что произошло после минометного обстрела позиции оккупантов.

Украинские воины накрыли огнем из 120-мм миномета позиции российских оккупантов на левобережье Херсонщины.

Выжившим солдатам спасения оказалось мало: они добили своих же раненых товарищей, забрав экипировку и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских бойцов опубликована в соцсетях.

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