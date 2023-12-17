Россияне добивают своих раненых товарищей и воруют экипировку и боеприпасы

Россияне добивают своих раненых товарищей и воруют экипировку и боеприпасы1
- 17.12.2023, 8:43
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Бойцы ВСУ сняли на видео то, что произошло после минометного обстрела позиции оккупантов.
Украинские воины накрыли огнем из 120-мм миномета позиции российских оккупантов на левобережье Херсонщины.
Выжившим солдатам спасения оказалось мало: они добили своих же раненых товарищей, забрав экипировку и боеприпасы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских бойцов опубликована в соцсетях.