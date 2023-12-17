В Турции произошло землетрясение вблизи популярного у белорусов курорта 17.12.2023, 8:51

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Толчки раздались в месте туристического паломничества.

На юго-западе Турции в Средиземном море недалеко от известного курорта и места туристического паломничества Фетхие, популярного в том числе и у белорусов, произошло землетрясение.

Об этом сообщает Управление по предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) в соцсети Х (Twitter).

Отмечается, что землетрясение силой 4 балла по шкале Рихтера произошло в Средиземном море на расстоянии 21,99 км от Фетхие вблизи города Мугла в 20.33 по местному времени (совпадает с минским - ред.).

Эпицентр толчков располагался на глубине 29,62 км.

Напомним, в феврале этого года возле города Газиантеп с населением более 1 млн человек на юге Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 баллов. Эпицентр толчков находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км. От землетрясения пострадали 11 провинций Турции, было разрушено и повреждено 230 тысяч зданий.

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