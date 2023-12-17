Редкие кадры: украинской танк Т-64БВ сошелся в дуэли с российским Т-72Б3 1 17.12.2023, 8:56

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Технику врага уничтожили метким выстрелом.

Украинский экипаж танка Т-64БВ сошелся в бою с российским танком Т-72Б3. В результате вражеская машина буквально сгорела. Об этом сообщает танковый историк Андрей Тарасенко в своем телеграм-канале.

В ходе российско-украинской войны как украинские защитники, так и российские оккупанты используют танки. Однако бои с прямыми боестолкновениями происходят крайне редко. Один из таких боев снял беспилотник. Конкретная дата боестолкновения не называется, однако судя по зелени на кадрах, бой мог состояться осенью или летом.

На кадрах видно танк Т-64БВ и российский Т-72Б3. Украинский экипаж смог уничтожить российский танк, у которого выгорел боекомплект.

Т-72Б3 является более дешевой модернизацией танка Т-72, по сравнению с Т-90 который является глубокой модернизацией Т-72Б. В танк установили лучшую оптику, мощнее двигатель и ряд других систем.

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