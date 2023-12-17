закрыть
17 декабря 2023, воскресенье, 9:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Редкие кадры: украинской танк Т-64БВ сошелся в дуэли с российским Т-72Б3

1
  • 17.12.2023, 8:56
  • 2,960
Редкие кадры: украинской танк Т-64БВ сошелся в дуэли с российским Т-72Б3

Технику врага уничтожили метким выстрелом.

Украинский экипаж танка Т-64БВ сошелся в бою с российским танком Т-72Б3. В результате вражеская машина буквально сгорела. Об этом сообщает танковый историк Андрей Тарасенко в своем телеграм-канале.

В ходе российско-украинской войны как украинские защитники, так и российские оккупанты используют танки. Однако бои с прямыми боестолкновениями происходят крайне редко. Один из таких боев снял беспилотник. Конкретная дата боестолкновения не называется, однако судя по зелени на кадрах, бой мог состояться осенью или летом.

На кадрах видно танк Т-64БВ и российский Т-72Б3. Украинский экипаж смог уничтожить российский танк, у которого выгорел боекомплект.

Т-72Б3 является более дешевой модернизацией танка Т-72, по сравнению с Т-90 который является глубокой модернизацией Т-72Б. В танк установили лучшую оптику, мощнее двигатель и ряд других систем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип