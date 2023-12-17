Свитан: ВСУ провели блестящую операцию в глубоком тылу врага 17.12.2023, 9:04

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Роман Свитан

Оккупанты ошеломлены на территории от Мелитополя до Геническа и Джанкоя.

Крымское направление в районе Геническа и Мелитополя посетил «хлопок». В результате медпункты Крыма переполнены ранеными и ликвидированными оккупантами.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал «24 Каналу», что в районе Мелитополя могли работать украинские ДРГ или партизаны. Тем временем оккупанты, как обычно, заявили, что сбили 32 дрона.

Свитан отметил, что уничтожение эшелона с техникой и личным составом россиян в районе Мелитополя может быть работой украинских партизан, которыми руководят Силы спецопераций Украины. То есть можно говорить о том, что ВСУ работают глубоко в тылу врага.

«В Геническе и Джанкое хорошо отработали наши ракеты. Не знаю, что там россияне перехватили, но если даже и так, то обломки выкосили не один взвод оккупантов. Это продолжение, скорее всего, удара по бетонному заводу в Мариуполе, где находились военные части россиян, ракетами Storm Shadow»,

– заметил полковник запаса ВСУ.

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