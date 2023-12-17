Как выглядят главные елки в областных центрах Беларуси
- 17.12.2023, 9:12
Где самая красивая?
До Нового года времени остается все меньше. Во многих городах страны уже зажгли главные елки.
Сайт zerkalo.io показал, как выглядят зеленые красавицы в Минске и областных центрах Беларуси.
Главную елку страны, которую традиционно устанавливают в Минске на Октябрьской площади, зажгли еще 10 декабря. Выглядит она вот так.
Вот такая в этом году атмосфера на Октябрьской площади.
В Бресте главная зеленая красавица разместилась на площади Ленина. Новогодние огни на ней зажгли в субботу, 16 декабря.
Вот как это происходило.
В Гродно огни на главной елке зажгли еще в пятницу, 15 декабря. В этот же день по центру города прошли около пятисот Дедов Морозов и Снегурочек, пишет телеграм-канал «Пул 4 Регион». В мероприятии также участвовал главный символ наступающего года — Дракон.
Еще одна красивая елка из Гродно.
А так в этом году выглядит главная елка Гомеля.
15 декабря на площади Победы засверкала главная новогодняя красавица Витебска.
А вот как церемония выглядела на видео.
И, наконец, в Могилеве главная елка в этом году выглядит так.