Как выглядят главные елки в областных центрах Беларуси 17.12.2023, 9:12

Где самая красивая?

До Нового года времени остается все меньше. Во многих городах страны уже зажгли главные елки.

Сайт zerkalo.io показал, как выглядят зеленые красавицы в Минске и областных центрах Беларуси.

Главную елку страны, которую традиционно устанавливают в Минске на Октябрьской площади, зажгли еще 10 декабря. Выглядит она вот так.

Вот такая в этом году атмосфера на Октябрьской площади.

В Бресте главная зеленая красавица разместилась на площади Ленина. Новогодние огни на ней зажгли в субботу, 16 декабря.

Вот как это происходило.

В Гродно огни на главной елке зажгли еще в пятницу, 15 декабря. В этот же день по центру города прошли около пятисот Дедов Морозов и Снегурочек, пишет телеграм-канал «Пул 4 Регион». В мероприятии также участвовал главный символ наступающего года — Дракон.

Еще одна красивая елка из Гродно.

А так в этом году выглядит главная елка Гомеля.

15 декабря на площади Победы засверкала главная новогодняя красавица Витебска.

А вот как церемония выглядела на видео.

И, наконец, в Могилеве главная елка в этом году выглядит так.

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