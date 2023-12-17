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Одиозный депутат Госдумы РФ Гурулев опозорился новым скандальным заявлением

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  • 17.12.2023, 9:19
  • 2,186
Одиозный депутат Госдумы РФ Гурулев опозорился новым скандальным заявлением
Андрей Гурулев

Путинист потребовал от подчиненных рожать по приказу.

Депутат Госдумы от Забайкальского края РФ Андрей Гурулев, комментируя повышение рождаемости в стране, призвал россиян рожать по приказу. Об этом сообщают местные СМИ.

Своим мнением одиозный депутат поделился в эфире федерального канала.

В своем Telegram-канале Гурулев также рассказал, что разговаривал со своими бывшими подчиненными и указал на необходимость исполнения поставленных президентом задач по повышению рождаемости:

«Четко проговорили — надо выполнять задачи Путина по повышению с рождаемости — через 9 месяцев, давайте, отчитаетесь. Начинать надо с себя».

В сообщении уточняется, что Гурулев также отметил повышенное внимание Владимира Путина к Дальнему Востоку, в том числе и в вопросе демографии.

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