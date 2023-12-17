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В Кувейте назначили нового эмира

  • 17.12.2023, 9:23
В Кувейте назначили нового эмира
Мишаал аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Согласно конституционным положениям страны.

Кувейт объявил о назначении бывшего наследного принца, шейха Мешала аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха новым эмиром страны.

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах умер в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

В своем заявлении Кабинет министров Кувейта официально провозгласил 83-летнего шейха Мешала новым эмиром страны. Согласно конституционным положениям Кувейта, кронпринц принимает бразды правления, когда наступает его очередь.

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