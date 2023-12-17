В Кувейте назначили нового эмира
- 17.12.2023, 9:23
Согласно конституционным положениям страны.
Кувейт объявил о назначении бывшего наследного принца, шейха Мешала аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха новым эмиром страны.
Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах умер в возрасте 86 лет.
Об этом сообщает Anadolu Agency.
В своем заявлении Кабинет министров Кувейта официально провозгласил 83-летнего шейха Мешала новым эмиром страны. Согласно конституционным положениям Кувейта, кронпринц принимает бразды правления, когда наступает его очередь.