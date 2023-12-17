Политолог: Лукашенко стал разменной картой 3 17.12.2023, 9:24

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Евгений Магда

Денщик Кремля просчитался.

14 декабря диктатор Лукашенко встретился с руководителями спецслужб стран СНГ.

Лукашенко заявил, что якобы «существует конфликт» между президентом Украины Владимиром Зеленским и военными.

Директор украинского Института мировой политики Евгений Магда в комментарии UDF отметил, что нужно учитывать перед какой аудиторией выступал Лукашенко.

«Руководители спецслужб стран СНГ – аудитория очень специфическая и во многом заточенная на Кремль. Тезис Лукашенко о претензиях Зеленского к Западу перекликается с тезисом Путина о том, что западные страны уже отдали Украине всю имеющееся вооружение. Лукашенко разделяет «плохой» Запад и «хорошее» постсоветское пространство, в которое входит и Украина. Но у него семь пятниц на неделе, так что не будет удивительным, если в следующий раз он скажет об украинских властях совершенно другое», – считает Магда.

Лукашенко ранее уже высказывался в том ключе, что украинские военные якобы выступают за скорейшее окончание войны.

«Напомню, что 25 февраля 2022 года, когда стало очевидно, что российский блицкриг не удался, Путин призывал украинских военных сбросить власть и начать переговорный процесс. Лукашенко как денщик Кремля также пытается вбить клин между политическим и военным руководством Украины. Но несмотря на это желание, на самом деле на сегодня кардинальных противоречий между ним нет. Хотя тезисы пропаганды, к сожалению, опираются на ревность Офиса президента к Валерию Залужному, к его популярности», – отметил Магда.

По его мнению, также нет ничего удивительного в призывах Лукашенко к мирным переговорам.

«России это было бы выгодно, т.к. начало переговоров означало бы – нужно учитывать, что РФ оккупировала 20% украинской территории. Естественно, Кремль отдавать их не собирается. Там и крупнейшая в Европе АЭС (Запорожская), и полезные ископаемые, и огромные, размером в европейскую страну, сельскохозяйственные угодья, и много чего другого», – Магда.

Он добавил:

«Судьба Лукашенко сильно зависит от того, как будет развиваться война. Если Россия проиграет, Лукашенко рискует стать разменной картой. И в Кремле вряд ли будут против: вместо Лукашенко во главе Беларуси может стать другой пророссийский руководитель, который при этом будет обладать легитимностью. А Лукашенко легитимности взять неоткуда, на нем стоит пятно 2020 года».

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