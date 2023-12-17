За что деньги, Медведев?2
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 17.12.2023, 9:45
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Кто в этой истории трутень, понятно каждому.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в обычной для него грубой форме высказался за лишение возможности литераторов, покинувших Россию, возможности зарабатывать здесь деньги. Имеются в виду, вероятно, в первую очередь Борис Акунин и Дмитрий Быков.
Медведев при этом выставляет себя защитником интересов россиян, которым некоторые из уехавших литераторов, желают зла: «При этом они с радостью получают огромные гонорары за свои опусы, за их издание и экранизацию в России, собранные за счет платежей тех самых людей … ».
Медведев – один из тех, кто втянул Россию в череду событий, которые привели к смертям, разрушениям, появлению большого числа беженцев. Акунин, Быков, другие покинувшие страну литераторы этого не делали.
Но вот деньги, которые так беспокоят Медведева. Если книги Акунина и Медведева покупают, то, вероятно, они людям нравятся. Они знают, за что платят. К тому же на книгах Быкова и Акунина зарабатывают издательства.
Но за что российское общество платит Медведеву? Скоро четверть века? Что он произвел? «Денег нет, но вы держитесь?» Если положить рядом сборник речей Медведева и книги Акунина с Быковым – что купят?
Акунин и Быков заработали деньги талантом и трудом. Не на близости к власти и не на какой-нибудь газпромовской синекуре. Как некоторые.
Кто здесь трудолюбивая пчела, а кто трутень, понятно каждому.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»