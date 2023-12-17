Чем помыть пол, чтобы он сиял перед праздниками 1 17.12.2023, 9:52

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Есть несколько секретов.

Пол – это первое, на что обращают внимание, когда заходят в дом. Накопление грязи, пыли и мелких частиц создают неуютную атмосферу и ощущение дискомфорта, особенно когда мусор липнет к ногам, загрязняя чистые носки.

Сайт OBOZ.UA нашел действенные лайфхаки, которые сделают ваш пол блестящим и наполнят дом приятным ароматом. Главное выбрать те запахи, которые нравится всей семье.

Уксус и эфирные масла

Уксус поможет удалить пятна с пола, а эфирные масла наполнят дом свежестью. Добавьте в ведро воды стакан белого уксуса и несколько капель любимого запаха эфирного масла. Вы можете выбрать лавандовое, лимонное, или другое. Все тщательно размешайте и протрите пол.

Лимонный сок

Такой способ лучше всего подойдет для керамической плитки. Сок придаст полу блеск и наполнит комнату приятным цитрусовым ароматом. Добавьте в воду сок одного лимона и хорошо смочите тряпку. Протрите необходимые участки и наслаждайтесь чистотой.

Сода и средство для мытья посуды

Благодаря маленьким частицам соды, вы сможете избавиться от устаревших пятен без ущерба для материала. Добавьте в ведро воды 2-3 столовых ложки соды и несколько капель средства для мытья посуды. Все размешайте и тщательно помойте пол.

Чай

Заварите крепкий чай из бергамота, мяты или других ароматных трав. Размешайте напиток с водой и пол будет не только блестящим, но и ароматным.

Эфирные масла

Добавьте в воду несколько капель эвкалиптового, лавандового, мятного или цитрусового эфирного масла. Протрите раствором пол и невероятный запах создаст приятную и уютную атмосферу в доме.

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