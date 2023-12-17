В секторе Газа погиб французский дипломат 17.12.2023, 9:55

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МИД Франции выступил с заявлением.

В секторе Газа погиб сотрудник Министерства иностранных дел Франции. Дипломат жил в доме своего коллеги из Генерального консульства этой страны в Рафахе на юге сектора Газа, 13 декабря по этому дому израильская армия нанесла удар.

Кроме французского дипломата, скончавшегося вследствие серьезных травм, в результате удара погибли около 10 человек. Об этом сообщает МИД Франции.

«С большой печалью Министерство Европы и иностранных дел узнало о смерти одного из своих сотрудников, скончавшегося в результате ранений во время израильской бомбардировки в Рафахе, на юге сектора Газы. Он жил в доме одного из своих коллег из Генерального консульства Франции вместе с двумя другими коллегами и многочисленными членами их семей», – говорится в сообщении.

Вечером в среду, 13 декабря, отмечают в МИД Франции, по дому нанесла удар израильская армия. В результате взрыва французский дипломат получил серьезные ранения, от которых впоследствии скончался. Кроме него, по данным ведомства, погибли еще около десяти человек.

Погибший работал во внешнеполитическом ведомстве Франции с 2002 года. После начала войны между Израилем и ХАМАС его семью эвакуировали на родину из сектора Газа, сам же дипломат остался.

«Франция осуждает бомбардировку жилого дома, повлекшую гибель многих мирных жителей. Мы требуем, чтобы израильские власти как можно скорее пролили весь свет на обстоятельства этого удара», – отметили во французском МИД.

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