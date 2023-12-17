Как в «Слове пацана»: стала известна причина побоища между мигрантами и полицией в Москве 17.12.2023, 10:13

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Российские силовики оказались на чужой территории.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера толпа мигрантов устроила стычку с российской полицией вчера вечером на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы.

Сегодня стали известны подробности инцидента.

Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ сообщил, что главной причиной массового столкновения между мигрантами и силовиками в ТК «Садовод» стал внутренний уклад рынка (государство в государстве).

Площадки-гиганты типа «Садовода», «Москвы» и «Фуд-Сити» это давно обособленные зоны сосуществования приезжих (речь не только об уроженцах Средней Азии, там же живут и работают китайцы, вьетнамцы, индусы и другие) со своими строгими порядками.

Полицию там не жалуют, массы живут по другим законам, которые отличаются от привычных кодексов.

Например, в каждом ТК имеется своя служба безопасности, свои черные списки (люди из них не допускаются ни до торговли там, ни даже, как покупатели) и свои каратели.

Как в изъезженном сериале «Слово пацана»: а кругом враги. Вот и вчера кровь на асфальте пролилась не из-за того, что в машине, которую пытались остановить полицейские, был какой-то авторитет.

За рулем был 21-летний душанбинец Сухроб Юсупов, только отслуживший на родине и приехавший в Москву на заработки.

Все произошло из-за того, что он является частью этого самого государства в государстве имя которому «Садовод».

И силовики, почему-то устроившие облаву у 6-го выхода (скорее всего несогласованную с руководством, обычно острые вопросы решают большие погоны с хозяевами рынков), были по законам рынка на чужой территории.

В это верил гастарбайтер Сухроб, так как однозначно слышал от земляков истории о всесильной СБ «Садовода», которая своих внутри рынка не сдает, и в роковой вечер хотел прорваться внутрь к своим. В этом была убеждена масса мигрантов, которая проявила «людскую солидарность» и по-землячески пыталась отбить своего.

А получилось, что получилось, десятки таджиков и узбеков были задержаны, а Сухроб скорее всего отправится в тюрьму лет на 10, он был арестован по обвинению в применении физической силы и оскорблению силовиков.

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