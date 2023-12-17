С Путиным разберутся по-другому 2 Альфред Кох

17.12.2023, 10:21

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Альфред Кох

Выводы сделаны.

Прошел один год и двести девяносто четыре дня войны. У меня для вас есть хорошие новости: судя по сегодняшним картам ISW на фронте никаких существенных изменений не произошло.

Как не откроешь какую-нибудь аналитическую статью шибко умного «аналитега», так там все нам рассказывают про небывалую мощь, которую набрало путинское войско, как круглосуточно работают российские оборонные заводы и как наливается силой Россия, как растут ее надои и как плевать она хотела на все санкции…

В противовес этому Запад деиндустриализован, растерян, ослаб, не может ничего противопоставить, погряз в вопросах гендера и расы, глобального потепления и заботы об «угнетенных». Западу нечего противопоставить сплоченной и организованной силе диктатур. Вывод: демократиям конец, а Украине - и подавно. Все пропало, Путин победил, надо сдаваться. А не то хуже будет.

И все так у них ладно выходит, все одно к одному: цифры, факты, графики, сарказм и извечное: «а ведь я еще когда говорил - меня не слушали!» Но вот хоть бы кто из этих трубадуров апокалипсиса и «заката Европы» объяснил мне почему фронт уже больше года как стоит?

Ведь если их послушать, так все эти ланцеты и снаряды, все эти тысячи контрактников и сотни танков должны были уже давно прорвать фронт и взять Киев и Харьков, Николаев и Одессу…

А фронт - стоит. И всей мощи железных легионов Путина не хватает, чтобы взять Авдеевку. Авдеевку, Карл! С горем пополам взяли Бахмут… Впрочем да, как я мог забыть? Изнурительное и кровавое взятие Бахмута происходило же еще до того как Путин ударился о землю и превратился в добра молодца. Поэтому Бахмут не считается…

А что тогда считается? С какого момента эта путинская мощь появилась? С момента как захлебнулось летнее наступление ВСУ? А вы уверены, что оно захлебнулось потому, что Путин стал сильнее? Может быть оно захлебнулось по каким-то другим причинам? Например, потому, что было плохо подготовлено?

Ведь никто уже не спорит, например, с тем, что Буданов полностью провалил разведку «линии Суровикина». И отсюда недооценка глубины и плотности российской обороны. У Буданова были уважительные причины: он был очень занят! Ведь в перерывах между интервью, он лично ходил в тыл к врагу.

И хотя никто не может внятно объяснить зачем ему и то и другое и что задачи военной разведки заключаются в разведке, а не в болтовне на камеры и не в бессмысленном геройстве, но, тем не менее, профнепригодность Буданова ведь не является же доказательством силы Путина, верно? (Есть, конечно, элегантная версия, что сила Путина видна, например, в том, что Буданов до сих пор возглавляет военную разведку Украины. Но мы ведь эту версию гневно отметаем как клеветническую и лишенную каких-либо оснований, не так ли?).

Так что же все-таки является доказательством возросшей силы Путина? Неужели только лишь бравурные сообщения кремлевских пропагандистов он росте ВВП и особенно ВПК, которые некритически копируются западной либеральной прессой? А есть какие-то независимые данные объективного контроля? Нет? Я так и думал…

Да, рост конечно есть, но так чтобы прямо, как они рассказывают, в разы… Чета как-то мне не верится… Целых 15 лет ВВП России почти не рос, реальные доходы падали, а тут вдруг раз - и все поперло вверх! Так бывает? Это при санкциях-то? Уж какие-никакие, но они точно не помогают расти, верно?

Что вы говорите? Нефтегазовые доходы? Так они ниже, чем были. Бюджет вкладывает деньги в реальный сектор? А куда он их раньше вкладывал? И даже если есть рост, то насколько? Не в разы же? Откуда им взяться-то, разам этим? Страна - та же, доходы - те же, с чего вдруг рост-то? В разы… Нобелевку - в студию!

Я тут че подумал… Не является ли путинский страшный монстр, который вот-вот сожрет всех нас, страшилкой, которую мы сами себе нарисовали? Может, если бы какая-нибудь паскудная газетенка типа The Washington Post завалила свое хлебало и перестала подмахивать Путину, то и пессимизма стало меньше? Я убежден, что причина, по которой мы до сих пор не победили, заключается в наших ошибках больше, чем в возросшей мощи Путина.

И если эти ошибки, которые не позволили нам одолеть Путина в этом году будут исправлены, то победа придет. Вполне возможно, что совсем скоро: уже в новом, 2024 году.

Надо только научиться честно признавать эти ошибки и исправлять их. А не упорствовать в том, что никаких ошибок не было. И не искать виновных там где их нет. А там где они есть - искать, находить и наказывать.

А тем временем немецкая газета Die Welt сообщает, что по ее сведениям Залужный планирует в 2024 году новое контрнаступление. Об этом свидетельствует запрос к США на поставку вертолетов Black Hawk и Apache, истребителей F-16 и F-18, дальнобойных ракетных комплексов, танков Abrams, беспилотников и боеприпасов.

Die Welt также ссылается на данные нидерландского сайта оборонной аналитики Oryx, которые свидетельствуют о том, что в распоряжении Украины все еще остается более 95% систем вооружения, переданных странами Запада и не использованных в ходе нынешнего контрнаступления.

А газета Bild пишет, что пока наступления нет, стратегия Украины будет «убивать, убивать и убивать». По данным издания, Украина откладывает планы по деоккупации захваченных территорий. Теперь новая цель ВСУ состоит в том, чтобы нанести как можно больший урон живой силе противника с минимальными собственными потерями. Удержание позиций теперь не приоритет, главное, чтобы как можно больше украинцев осталось в живых, а противник при этом нес непропорционально большие потери.

Пока у меня все. Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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