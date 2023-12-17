«А что мы ловим в городе, когда у нас есть классный дом?» 2 17.12.2023, 10:35

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История большой семьи из Минска, которая обустроилась в деревне.

У Юрия и Екатерины Стояновых 6 детей. Два года назад они всей семьей переехали из Минска в деревню. На участке успели построить уже два больших дома. Но столкнулись с полным неприятием со стороны близких. Мол, кто ж меняет город на деревню? Однако своим решением семья полностью довольна. Эмоциональное состояние улучшилось, да и в целом жить стало гораздо комфортнее. Чего стоит только отсутствие часовых сборов на короткую прогулку.

Журналисты onliner.by побывали у семьи в гостях и узнали, как сейчас устроен их загородный быт.

«На самом деле я хотел двоих детей изначально»

Познакомилась будущая пара, когда обоим было по 18, в интернете. До того как решились пожениться, провстречались три года. Кто кому сделал предложение, так и не выяснили до сих пор. После в семье как по графику каждые два года появлялся младенец. Варвара, Стас, Лада, Тарас, Франциска и Потап. Младшему, кстати, сейчас как раз два — но на шестерых детях семья решила остановиться. Пока.

— На самом деле я хотел двоих детей изначально, — признается Юрий.

— Ну и я тоже хотела двоих, — добавляет Екатерина.

— Но как-то оно так пошло-поехало. Когда каждый ребенок чуть-чуть подрастал, мы на него смотрели и думали: какие же классные дети у нас получаются! Давай еще одного.

— Но сейчас мы решили, что уже настал момент, когда надо пожить для себя. Пока это время с 12 до 2 ночи. Так что мы уделяем время себе тоже. Прошлый раз ты снег чистил, да?

— Так нужна же физическая нагрузка. Тренажерный зал себе позволить не можем, хоть так.

Идея построить дом за городом возникла с появлением первого малыша. Хотелось больше времени проводить на природе, но было негде. Сразу о переезде и речи не шло, рассматривали вариант дачи. Запрос был: участок максимум в 100 километрах от Минска, в идеале — не дальше 60.

Нашли еще ближе — в 39. Подходящий участок оказался на самой окраине Дзержинского района. Юрию был очень важен ландшафт. А тут холмистая местность, неподалеку Якутские горы, совсем рядом лес, речка.

— Очень классные виды! Эти холмы… Захватывает. У меня есть то давнее видео, где я восхищаюсь участком и показываю его Кате.

— Я тоже была в полном восторге. Облезлое поле какое-то мне показывает. «Посмотри, как красиво!» Да, может, когда-нибудь красиво тут и будет.

— Ну, уже есть.

— Мы стараемся, поэтому и есть.

«Корова, может быть, это уже перебор. Но мы подумаем»

Во время экскурсии по участку Юрий показывает самую спонтанную покупку — фонтан. Он продавался по очень привлекательной цене, и семья просто не смогла устоять.

Самым необходимым на участке после дома многодетной семье показалась детская площадка. Делали ее сами, постепенно добавляя новые «обвесы». Апгрейд площадки все еще продолжается: пока здесь нет главного — лестницы, поэтому от недоступности развлечения очень страдает младший сын.

Следующим появился сарай.

— Некоторые называют его «навес», но мне обидно. Это сарай, просто нужно поставить дверь, — объясняет Юрий.

Какой деревенский дом без животных? Собака нужна и в практических целях — вокруг много лесных зверей. Особенно зимой, когда в округе семья живет в одиночестве. Слышали, что и медведи есть неподалеку, и волчий вой. Зайцы обгрызают деревья, косули подходят к самому дому.

— Зверинец у нас еще тот.

Но первой в семье появилась все-таки кошка. Еще в минской квартире. Подобрали очень больного котенка, которого долго выхаживали — и выходили. Выросла кошечка, повадками напоминающая породистую.

Кстати, для котов на участке есть специальная будка со всеми удобствами. Подогревом помещения и подогревом воды. Туда же хозяева насыпают корм. Будка находится высоко, поэтому допрыгнуть туда собаки не могут.

А еще в этом году на участке начали жить кролики — сюрприз для детей на Пасху. Хотели купить 6, но нашли только 5. Выбрали самых крупных, порода называется бельгийский великан. У них тоже есть собственные домики. Животные должны учить детей не только любви, но и ответственности.

Еще одна постройка — для пополнения в хозяйстве.

— Изначально мы планировали завести коровку маленькую либо коня. Но, возможно, здесь будут жить куры. Или козочка. Потому что корова, может быть, это уже перебор. Хотя мы подумаем.

«А что мы ловим в городе, когда у нас есть классный дом?»

В Минске семья жила в трехкомнатной квартире, которую они сами переделали в «четырешку» на 80 квадратов.

— Мы сами делали ремонт там. Там какие-то фишечки наши были. Вложили в нее душу, — отзывается о прошлом жилье Екатерина.

Судьбу семьи решил ковид. Практически целый год они очень редко выходили из дома. Екатерина была в декрете, Юрий на удаленке, дети перешли на домашнее обучение.

— И мы поняли: а чего мы вообще здесь сидим? Что мы ловим в городе, когда у нас есть классный дом? Мы в него приезжали только по выходным — ремонт еще не был закончен. Дети баловались на улице, катались на тюбингах, потом сидели возле печки, смотрели мультики, — вспоминает Юрий.

— Такие теплые воспоминания.

— И мы подумали, что нас в принципе ничего не останавливает от того, чтобы переехать. Самое главное было обеспечить все удобства. И речь не только про коммуникации в доме. Но и социальные штуки.

Сначала родители хотели оставить детей на домашнем обучении, но на всякий случай решили проверить местную школу.

— Знаете, нас так тепло приняли. Нас, наверное, нигде больше так не принимали. А по знаниям нам есть с чем сравнить. В Минске дети учились в очень хорошей гимназии — 35 человек в классе. А тут вся школа 36 человек. И учителя высококвалифицированные.

Все дают знания, уделяют внимание, пытаются как-то наладить отношения с ребенком. То есть нет забытых детей. Понятно же, что детки разные и каждому нужен детальный подход. В большом классе это невозможно сделать, — рассказывает Катя.

— И я еще и добавлю, что детям не удается пролететь с домашним заданием, не подготовиться. Потому что абсолютно каждого спросят. И это стимулирует. То есть у нас дети привыкли, что ты не можешь не подготовиться просто.

«Эмоциональное состояние стало намного стабильнее»

Переехав в дом, семья поняла, что уже перестает в нем с комфортом помещаться. Несмотря на 120 квадратов. Поэтому к уже обжитому двухэтажному дому решили пристроить еще один — одноэтажный, но еще большей площадью. Максимальная высота потолков — 5 метров.

Сейчас в новом доме завершили черновую отделку. Юра занимается подключением котельной. Во втором доме будет большой зал, где можно хоть танцы устраивать, хоть кино на проекторе смотреть. Несколько комнат детей по периметру, еще один санузел, гардероб, кабинет главы семьи. Соединяться два дома будут большим проходом прямо через центр зала.

— Меня больше всего беспокоило после переезда, особенно в первые ночи, что мы будем делать, если станет холодно. Чтобы только все работало и мы были обеспечены базовыми потребностями. Хотя, казалось бы, у нас тут не какая-то халупа деревенская. Но меня это больше всего беспокоило вначале. Потом привык. Понял, что все в наших руках. Если что, все можно решить, — делится Юрий.

— Мое эмоциональное состояние стало намного стабильнее. Я перестала нервничать. Не скажу, что сильно срывалась на детей. Но сборы на улицу из квартиры… Просто выйти подышать свежим воздухом в парк. Слишком много усилий было. И на самом деле это истощало и психически очень давило. Хотелось какой-то свободы и простора.

— Тут дети напялили сапоги, какой-то комбез и побежали на улицу.

— А летом вообще проснулись и пошли. Как есть. Все в свободе.

«Все нормальные люди едут в город, а вы — из города»

Несмотря на все плюсы жизни за городом, близкие отреагировали крайне негативно. Доходило даже до скандалов.

— Было абсолютное непонимание, что мы тут забыли. Потому что все нормальные люди едут в город. Мы едем из города. И никакие наши доводы не были услышаны. До сих пор считается, что мы все равно рано или поздно вернемся в город, — делится Екатерина. При этом она признает, что понимает переживания родителей. Хотя и считает их необоснованными: вся семья практически каждую неделю бывает и в Дзержинске, и в Минске.

Главным условием переезда за город пара называет наличие удаленной работы. Хотя от их дома и можно доехать на машине в любую точку Минска в течение часа. Но когда привыкаешь к размеренному темпу жизни — так делать каждый день больше не хочется.

Юрий давно занимает позицию менеджера в IT. Катя сейчас в декрете, но и в целом говорит, что работает мамой. Хотя в планах и есть открытие бизнеса — какого, она пока предпочла оставить в тайне.

— Многие говорят: а как ты реализовываешься? Я реализовываюсь дома. У меня есть какие-то свои планы, свои проекты. «Инстаграмом» занимаюсь, дизайном дома. Мне есть чем заняться. Я, знаете, могу себе позволить пока это благодаря мужу.

По признаниям пары, в обустройство участка они вложили очень много денег. И продолжают вкладывать. Пришлось продать квартиру в Минске. Со строительством помогали родители. Не обошлось и без кредитов.

— Любой участок требует постоянных вложений. Но думаю, с учетом дома, который мы достроили, нам должно хватить и на выросших детей тоже. Достаточно места.

— Я думаю, и на внуков хватит.

Единственное, что заставляет семью грустить — то, что все деньги уходят на дом, а на путешествие совсем не остается. Но и из этой ситуации они нашли выход. Купили огромный старый дом на колесах, который нужно почти полностью переделать, зато в него поместится вся семья. И уже планируют свое первое долгое путешествие.

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