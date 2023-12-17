«Завтра у вас обыск»: Солодуха едва не отдал мошенникам все деньги

«Завтра у вас обыск»: Солодуха едва не отдал мошенникам все деньги11
- 17.12.2023, 10:46
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Певцу назначили встречу в ТЦ.
Телефонные мошенники едва не выманили деньги у певца Александра Солодухи. Подробности этой истории музыкант рассказал телеканалу ОНТ.
Артист сообщил, что ему позвонили в его выходной с иностранного номера. Звонивший объяснил, что персональными данными певца «воспользовались неизвестные», и уверял, что на Солодуху «зарегистрировали счет в банке и начали снимать с него крупные суммы денег и переводить их за границу».
Также певцу сообщили, что он является подозреваемым по уголовному делу, а дома у артиста завтра должны провести обыск и изъять все найденные наличные.
С музыкантом разговаривали поочередно несколько человек. Один из них представился работником Нацбанка, другой — сотрудником Департамента финансовых расследований.
Мошенники даже вышли с артистом на видеосвязь и потребовали, чтобы он со всеми своими сбережениями в рублях и валюте приехал в установленное место — в торговый центр на проспекте Дзержинского. Там он должен был перевести все деньги через инфокиоск «для приобщения к делу».
«Подозрительную активность своевременно заметила настоящая милиция — интернет-разведка МВД», — рассказали в сюжете ОНТ.
Певцу несколько раз звонили настоящие сотрудники милиции, прежде чем он поверил, что попался на крючок мошенников.
— Слава Богу, жив-здоров и вся наличность в целости, — рассказал Солодуха.