США испытали новую ракету для HIMARS

США испытали новую ракету для HIMARS1
- 17.12.2023, 10:53
- 2,138
Что известно?
В США успешно провели квалификационные испытания ракет для систем M142 HIMARS и M270 MLRS. Речь идет о ракетах увеличенного радиуса действия ER GMLRS.
Об этом сообщает компания Lockheed Martin, которая является производителем систем HIMARS, а также мировым лидером по продажам военной техники и вооружения. Отмечается, что испытания продолжались в течение последних двух лет.
«Каждое испытание подтвердило способность системы интегрироваться с пусковой установкой HIMARS, а также дальность, траекторию и точность снаряда», – говорится в заявлении концерна.
Испытания проводились на ракетном полигоне White Sands Missile Range (WSMR) в штате Нью-Мексико. Во время них использовались ракеты с альтернативной и унитарной боеголовками.
Отмечается, что ER GMLRS тестировали на разные расстояния, в частности максимальную дальность, которая должна составлять до 150 км. После завершения испытаний компания Lockheed Martin продолжит эксплуатационные тесты в армии США.