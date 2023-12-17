США испытали новую ракету для HIMARS 1 17.12.2023, 10:53

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Что известно?

В США успешно провели квалификационные испытания ракет для систем M142 HIMARS и M270 MLRS. Речь идет о ракетах увеличенного радиуса действия ER GMLRS.

Об этом сообщает компания Lockheed Martin, которая является производителем систем HIMARS, а также мировым лидером по продажам военной техники и вооружения. Отмечается, что испытания продолжались в течение последних двух лет.

«Каждое испытание подтвердило способность системы интегрироваться с пусковой установкой HIMARS, а также дальность, траекторию и точность снаряда», – говорится в заявлении концерна.

Испытания проводились на ракетном полигоне White Sands Missile Range (WSMR) в штате Нью-Мексико. Во время них использовались ракеты с альтернативной и унитарной боеголовками.

Отмечается, что ER GMLRS тестировали на разные расстояния, в частности максимальную дальность, которая должна составлять до 150 км. После завершения испытаний компания Lockheed Martin продолжит эксплуатационные тесты в армии США.

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