В Кремле этого не ждут: Украина готовит уникальные операции на территории РФ 1 17.12.2023, 11:00

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Офицер ГУР сообщил эксклюзивные подробности.

Украинские шпионы планируют тайные операции на территории России. Агентов готовят в учебном центре на юго-востоке Украины - секретном объекте, попасть на который почти невозможно. Меры безопасности беспрецедентны.

Корреспондент Time попал на базу с офицером ГУР Николаем (имя не настоящее), который командует агентами. Перед поездкой журналист выключил телефон и поместил его в пакет, блокирующий сигналы.

Журналист отметил, что атмосфера на базе его поразила с первых секунд. Он увидел десяток мужчин и одну женщину. Они «выглядели невероятно молодыми и миниатюрными», тренируясь с оружием.

На базе есть закрытый тир с мишенями в виде диктатора Владимира Путина, начальника Генштаба России Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, а также нескольких российских пропагандистов.

«Я построил это место сам, за свои деньги. Это вне документов. Правительство слишком медленное и бюрократическое. Нам нужно быстро обучать людей и готовить их. Не существует государственных специализированных тренировочных лагерей для операций, необходимых для ведения этой войны», - сказал Николай.

Эта война шанс Украине сравниться с противником, считает офицер ГУР. На этой базе готовят шпионов для специальной миссии на территории России. Одну из таких групп журналист встретил по дороге в столовую.

Они с подозрением смотрели на иностранного корреспондента, но Николай что-то пробормотал, чтобы их успокоить.

«Они готовятся к трансграничной миссии сегодня вечером в Россию. Условия идеальные. Низкие облака скрывают Луну и звезды. Русские их не ждут. Они будут облачаться в гражданскую одежду, иметь поддельные документы, без телефонов, пользоваться компасом, картой и считать шаги, чтобы сориентироваться», - рассказал Николай.

Офицер пояснил, что его миссиями не командует и не санкционирует начальник военной разведки Кирилл Буданов. По его словам, во время процедуры согласования «возможность будет упущена».

Проверить эти слова невозможно. Детали конкретных операций, которые проводят его люди, Николай отказался сообщить. По его словам, среди агентов есть и россияне.

«У нас также есть русские внутри России, которые нам помогают, люди, которые видят, насколько эта война бессмысленна, и ненавидят преступный режим», - сказал он.

ГУР ранее публично заявляла о нескольких впечатляющих рейдах, самым известным из которых был ночной рейд на водных мотоциклах, во время которого спецназовцы установили украинский флаг на берегу Крыма. Николай жестоко относится к таким операциям.

«Мы называем людей, которые проводили это (рейд в Крым), бригадами Спилберга. Ходили, видели, снимали. Это была пустая трата времени и ресурсов. Кирилл, как всегда, был больше заинтересован в том, чтобы отправить людей снимать рекламные фильмы, чем серьезные операции», - заявил спецназовец.

Николай признал, что Украина «не может конкурировать с Россией по количеству людей и вооружению». «Мы можем конкурировать только в хирургических техниках. Технологии и наше предпринимательское мышление победят русское мясо и сталь», - отметил он.

На фоне тревожных новостей о проблемах с продолжением поддержки Украины Западом офицер Николай заявил, что перспективы для ВСУ в таком случае будут неутешительными.

«Это будет сложно. Но мы не сдадимся. Поедем в леса, на горы, в поля. Это будет партизанская война. Мы всегда можем найти оружие. Посмотрите, как мы защищали Киев и Гостомельский аэропорт в начале войны. Приказов на это не было. Правительство было слишком дезорганизованным в начале, и люди не ждали, когда им скажут защищать свою страну. Мы подняли оружие и оттеснили русских. Мы сделаем это снова, несмотря на то, что скажет любое правительство», - сказал Николай.

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