«Когда я словила первую рыбу — я с ней танцевала и целовала ее в нос» 17.12.2023, 11:07

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Белоруска рассказала об опыте жизни в Норвегии.

Белоруска Юля живет в Норвегии уже полтора года. Это третья страна, в которую ее с 2021-го забросила эмиграция. Здесь красиво и приятно все, кроме цен в магазинах, неторопливости во всем и бюрократии миграционных служб, говорит девушка.

Для Hrodna.life она рассказала, что посмотреть в Норвегии, когда вы приехали сюда туристами, чем переезд отличается от путешествия на пару дней и какие слова норвежского языка напоминают ей о Беларуси.

Следующая остановка — Норвегия

Через полгода после протестов 2020 года Юля уехала из Беларуси в Киев. Жизнь на новом месте стала налаживаться. В гости приехал друг-норвежец.

«Войну мы встретили вместе, в Киеве, — говорит Юля. — И вместе убегали от войны. В Беларусь было нельзя. В Россию по понятным причинам не хотелось. Выбрали Польшу, чтобы отсидеться и перевести дух».

Нужно было решать, где остановиться, как жить. Юлин друг предложил уехать в нему, в Норвегию.

«Он говорил, что это чудесная страна, что там будет лучше, там спокойнее, что меня все примут и будут рады. А я очень боялась ехать. Я не знаю английского и, конечно, не знаю норвежского. Он не знает русского… Долго думала, сомневалась, советовалась с подругами, со своими детьми. Понимала, что придется жить у него дома.

И что одно дело — встречаться, а другое — приехать и жить у человека. Я «ломалась» и колебалась, но решила ехать. В конце концов, если будет плохо, мне ничто не помешает вернуться».

Сейчас Юля живет в западной части страны, недалеко от Бергена. По ее словам, это настоящая Норвегия, тот самый регион, куда хотят попасть туристы. Здесь есть фьорды, горы, водопады, огромные лесные массивы и овцы, которые пасутся в горах.

«По масштабам Беларуси, место, где я оказалась, это крупная деревня, но здесь считается городом. Вся коммуна — около пяти тысяч человек».

Норвегия из окна автомобиля

Ехать пришлось долго и хлопотно. Несколькими самолетами, потом поездом и еще на автомобиле. И все это из-за Юлиного кота: нужно было пройти множество проверок и получить разрешения на ввоз животного.

«Когда мы ехали уже на машине, светило яркое солнце, — вспоминает Юля. — Было так красиво и празднично, такое воодушевление — вдохновение! Смотрела в окно и не могла оторваться. Я все это видела в интернете и на картинках. А в реале это как стоишь на вершине горы, смотришь и, кажется, задохнешься от такой красоты. Крутишься, озираешься, улыбка появляется от радости, не можешь наглядеться. Это очень здорово».

«Мы пересекали горные хребты и поднимались на самую вершину. Внизу, на плато, там солнце, трава, все зеленое, яркое, красивое и тепло, можно в майке ходить. А когда поднимаешься в горы, там все серое и лежит снег.

Мы ехали через гору по дороге, которая на зиму закрывается. Ее только открыли в апреле. И так странно — ты едешь по этой дороге, она до асфальта вычищена, а по бокам стоят ровные стены из снега. Машина специальная проехала, проложила такой ход. Это было сильное впечатление».

Разноцветные домики, рыбалка и темный лес

Большая часть норвежцев региона живут в деревянных домах. Их красят в яркие цвета — желтый, красный, белый. Многоэтажками в этом городе считают здания в три-четыре этажа. Таких только пару на весь городок. Еще здесь есть несколько магазинов, небольшой аквапарк и кинотеатр.

В свое первое норвежское лето Юля исполнила давнюю мечту — научилась рыбачить.

«Когда я словила первую рыбу — это была большая треска, килограмма на три — я с ней танцевала, я ее целовала в нос… я не знаю… в морду!».

Леса вокруг городка совсем не похожи на наши, говорит Юля.

«Никто не убирает поваленные деревья. Упадут и лежат, покрываются мхом. Норвежцы считают, что не нужно вмешиваться в природу. Поэтому когда ты заходишь в лес, кажется, что попал в пущу — настолько все заросшее. Наши бы сказали «усе запушчэна».

Испытание легализацией, или Бюрократия в стиле нордик

Следующим испытанием для Юли стала легализация в стране. «Я подала на международную защиту. Думала, что все решится быстро». Но и спустя полтора года ответа от миграционных служб нет. Ни отрицательного, ни положительного.

«Пока человек в статусе просителя разрешения, он не имеет права ни на выплаты, ни на интеграционные программы. Работать тоже нельзя. Даже банковскую карту ты получить не можешь. По сути, тебя должен содержать человек, у которого ты живешь.

Я могла бы уехать в общежитие для беженцев, но друг был против. Он сейчас помогает мне и хочет, чтобы я вышла за него замуж. Но я пока не соглашаюсь. Может это по-детски, но, кажется, это будет выглядеть, будто я хочу выйти замуж, чтобы легализоваться. Я хочу сначала сама стать на ноги, а потом уже принять такое решение.

К тому же, у меня забрали паспорт. А чтобы выйти замуж в Европе, нужна справка, что я не состою в браке в стране гражданства. Посольства больше таких справок не дают. В Беларусь я тоже не могу выехать. В общем, замужество откладывается до лучших времен».

Как Юля справляется с норвежским языком и чем помогает белорусский

Самой первой норвежской фразой, которую Юля запомнила, была «Jeg vet ikke» (яй вет икке) — я не знаю.

«Выучила эту фразу, когда звонила в миграционный офис. Так на все вопросы чиновница отвечала — я не знаю, я не знаю, я не знаю…»

Из формул вежливости легко запомнилось «Takk» (такк) — спасибо. Еще в норвежском есть слова, которые очень похожи на белорусские: serviett — это сурвэтка, tallerken — талерка, parasol — парасон.

Одновременно Юля учит английский.

«Пока идет туговато. Словарный запас стал больше, но так, чтобы пообщаться — пока не могу. Конечно, мой дорогой норвежец меня понимает. Даже по выражению лица. И я его понимаю. Если есть проблема, если не можешь объяснить своим языком, то включаешь микрофон, наговариваешь и через онлайн-переводчик объясняешь. Это спасает».

Прохладное лето и дождливая осень

Лето в Норвегии оказалось ярким, но совсем не жарким. Босоножки и платья, взятые с собой, Юле не пригодились. А еще не хватало привычных, как дома, летних возможностей. Таких, как пойти на базар в июне, купить ведро клубники и наесться до отвала.

В Норвегии клубника есть круглый год. Но это, говорит Юля, совсем не то. Или арбузы — они тоже всегда есть в продаже. Но хочется тех, что лежат горой, а из-за них усатый торговец кричит: «Подходи, выбирай! Найду тебе самый лучший!».

Сложнее стало, когда пришла осень.

«Оказывается, здесь неделя-две подряд дожди — это нормально. Норвежцы привыкли, а я была в шоке. Встаешь — там валит дождь. Проходит пару часов — дождь, вечером — дождь, ночью — дождь. Местные жители приспособились и не отказывают себе в прогулках даже в такую погоду.

Просто у них есть специальная одежда — прорезиненные штаны, дождевики, шапки и резиновые сапоги. Даже мама с маленьким ребенком не будет сидеть дома. Она просто наденет на ребенка комбинезон, как у космонавта, позаправляет все и ребенок может даже лечь в лужи и переворачиваться с пуза на спину. Это нормально. Никто не будет одергивать. Одежда позволяет ему это делать, внутри он будет сухой».

А Юля оказалась к такой погоде не готова и много времени проводила дома. «Накупила ниток в секонде, носки вязала. Еще готовила».

Как путешествовать по Норвегии и что посмотреть обязательно

Из того, чем Норвегия привлекла Юлю, она называет природу и чистоту. Но это не про чистый асфальт, как могли бы подумать белорусы.

«Здесь воду можно пить из-под крана. Она из горных источников, кристально чистая. За полтора года, что я здесь живу, даже накипи в чайнике не появилось».

Еще одно достоинство страны — очень улыбчивые и отзывчивые люди.

Норвежцы путешествуют в другие страны. Своя не по карману

Путешествовать по Норвегии очень дорого. Это, по словам Юли, признают и сами местные жители.

«Дороги платные, если через фьорд нет моста, то за паром нужно платить отдельно, топливо тоже дорогое, паркинги… — перечисляет Юля. — Многие норвежцы говорят, что объехали весь мир, а свою страну толком не видели».

Но приехать посмотреть Норвегию все же стоит, советует Юля.

«Чтобы было дешевле, спланируйте поездку заранее, можно найти жилье в приватных домах. Более-менее приемлемый отель стоит около 100 евро в сутки, а приватное жилье — 60 евро, но зато есть возможность пользоваться кухней. Еще можно попытаться найти вариант проживания по каучсерфингу. Есть в кафе тут дорого. Если денег не много, то лучше покупать что-то в магазинах и готовить самим».

Вторая подсказка от Юли — не ограничиваться большими городами, Осло и Бергеном, а посмотреть глубинку, подняться на гору. «До некоторых вершин идти по пару часов, но вверху красотища. Кстати, туристические пешие тропы тут обозначены, так что заблудиться нельзя. Надо только иметь подходящую обувь, брать воду обязательно, можно еду. На некоторых горах вверху стоят маленькие домики, там иногда даже ночуют, а утром встречают рассвет. Они бесплатные. Как правило, там даже есть свет, люди оставляют свечи, печеньки, игры».

Так что вместе с парком скульптур и музеем Мунка планируйте и загородную активность. Иначе не сможете реально оценить эту страну. «Потому что настоящая Норвегия — это природа», — говорит Юля.

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