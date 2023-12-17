Инженерные чудеса: названы лучшие универсальные авто мира 17.12.2023, 11:21

Эти рабочие «лошадки» по комфорту могут тягаться с экзотическими суперкарами.

Прошли те времена, когда универсальный автомобиль вызвал насмешки, мол, молодость прошла и теперь приходится заботиться только о комфорте и функциональности. Теперь они и выглядят солидно, и предлагают еще больше преимуществ.

Издание Top Gear собрало десятку лучших универсальных автомобилей со всего мира. Такая покупка точно порадует любого водителя.

Audi RS6

Это мощное авто, способное преодолеть значительный путь, и не создать своему владельцу при этом дополнительные проблемы. К тому же 621 «лошадка» под капотом делает его мощность сопоставимой со спортивными моделями.

Kia EV6 GT

Времена, когда название корейского бренда было синонимом слова «скука», прошли. Теперь во главе его обновленного автопарка стоит электрический EV6 GT. Бодрый, красивый и способный проехать на одном заряде более 480 км, EV6 — яркий пример одного из самых продаваемых многогранных электромобилей.

Honda Civic Type R

Линия Honda Civic Type R всегда ассоциировалась с переднеприводным безумием, но обновленная модель бьет все возможные рекорды. Консервативное внутри, но невероятно мощное, это авто поразило своими скоростными характеристиками и заслужило свое место в топе.

Tesla Model S Plaid

Этот электрокар оснащен, пожалуй, лучшей трансмиссией на рынке. Имея в своем распоряжении более 1000 л.с. благодаря комбинации трех двигателей и аккумулятора емкостью 100 кВтч, Model S Plaid ошеломляет своими возможностями.

BMW M5

Немногие автомобили могут также хорошо найти баланс между универсальностью и удобством использования. BMW M5 F90 в скором времени выйдет на пенсию, поэтому его цена сейчас снизилась. А вот возможности остались прежними, потому такую покупку точно можно назвать очень выгодной.

Nissan GT-R

Иначе как чудом инженерной мысли эту тщательно выверенную модель не назовешь. Эта рабочая лошадка может потягаться даже с экзотическими сурперкарами, не уступив им в комфорте и экономичности, но даже существенно обойдя.

Porsche Taycan Cross Turismo

Первый спортивный электромобиль укрепил свои позиции с выпуском версии Cross Turismo. Ко всем преимуществам, которые предлагает M3 Touring, он добавил полное отсутствие выбросов, что придает авто очков популярности.

Mercedes-AMG A45

Во втором поколении Mercedes-Benz AMG A45 прочно зарекомендовал себя как один из лидеров в сегменте горячих хэтчбеков. Полный привод и 415 лошадиных сил делают авто чрезвычайно привлекательным предложением. Но может показаться несколько кусачей цена.

При достаточно консервативном подходе к дизайну Defender предлагает настоящий мастер-класс по дружественной к пользователю инженерии. Он справится с любыми ежедневными задачами и продемонстрирует еще большее прочность благодаря набору стальных дисков.

Hyundai Ioniq 5 N

Несмотря на облик среднего кроссовера, Ioniq 5 N представляет собой скорее гипер-хэтч. Удобств здесь и в базовой комплектации достаточно, а если добавить отличную настройку «N Drift Optimiser», то ни один поворот не останется не покоренным с ним.

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