«Стреляться нельзя – дети денег не получат» 17.12.2023, 11:27

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Иллюстративное фото

Жена оккупанта убеждает его не совершать суицид в Украине.

Военная разведка Украины обнародовала перехваченный телефонный разговор оккупанта и его жены. Россиянка убеждает мужа не совершать суицид, потому что «дети денег не получат».

Как становится понятно из разговора, оккупанты уже достаточно давно находятся на передовой без замены. Многие не выдерживают и готовы даже «стреляться». О таком намерении своего мужа узнала и эта россиянка.

Жена оккупанта рассказывает ему, как она за него «болеет» и «борется». Это выражается в том, что она вместе с другими родными таких же мобилизованных обивает пороги кабинетов военных чиновников, добиваясь «справедливости».

«Неправильно, что нет графика смены работы в окопах на позициях, должен быть график смены», – заявляет она.

Жена оккупанта рассказала ему, что обо всем «доложили замминистра».

«Он поехал, он где-то там находится. Все будут проверять... Евкуров все знает, он сказал, что это непорядок, будем разбираться», – говорит россиянка.

В то же время она обеспокоена настроением своего мужа, который, как ей сообщили, думает о суициде.

«Так, мне важно, чтобы ты морально держался. Потому что ребята звонят по телефону и говорят, что ты стреляться готов. Нельзя стреляться. Дети денег не получат. Понимаешь? Нужно выдержать. Так что давай, держись-держись», – убеждает оккупанта жена.

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