Тренер «Калгари»: Когда шайба у Шаранговича, происходят хорошие вещи 17.12.2023, 11:30

Егор Шарангович

Белорус забросил в пятом матче подряд.

Главный тренер «Калгари» Райан Хаска после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:2) поделился мнением об игре белоруса Егора Шаранговича.

Он забрасывает в пяти матчах подряд.

– Шарангович сделал шаг вперед. Особенно в игре с шайбой. Я всегда отмечал, что мы продолжаем работать с Егором, чтобы он стал сильнее в обращении с шайбой. Вы видите те усилия, которые он приложил к этому.

Сейчас Шарангович играет уверенно, ставит себя на те позиции, с которых он может снова бросать. У него отличный набор навыков, отличный бросок. Мы хотим, чтобы он поверил, что может быть постоянной угрозой для соперника.

В этом и заключается главный момент. Когда шайба перехвачена, Шарангович должен быть полностью готов, чтобы получить ее, сохранить или что-то еще с ней сделать. Когда шайба у Шаранговича, происходят хорошие вещи. И это то, в чем он по-настоящему хорош, – сказал Хаска.

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