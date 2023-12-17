Дроны ВСУ подавили российскую артиллерию на левом берегу Днепра 17.12.2023, 11:40

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Это позволить наносить удары по тылам оккупантов.

Украинские силы продолжают операции на левом берегу реки Днепр в Херсонской области в сложных условиях. Об этом сообщает «Институт изучения войны» (ISW) в сводке от 16 декабря.

Издание The New York Times 16 декабря опубликовало несколько интервью с украинскими военными, которые рассказали, что беспилотники ВСУ в значительной мере подавили российскую дальнобойную артиллерию на востоке. Прежде украинские официальные лица заявляли, что ВСУ заняли несколько плацдармов на левом берегу, и что стоит задача отбросить российские войска на такое расстояние, чтобы правый берег не находился в радиусе досягаемости артиллерии.

Подавление российской артиллерии может позволить ВСУ действовать свободнее в ближних тыловых районах, и этим отчасти могут объясняться интенсивные удары корректирующими авиабомбами по украинским позициям.

152-мм ствольную артиллерию с дальностью около 25 км, которую ВС РФ широко используют на передовой, вряд ли развернут в ближних районах фронта на левобережье из-за угрозы контрбатарейного огня.

Отвод ствольной артиллерии может устранить постоянную угрозу населенным пунктам на правом берегу, многие бежавшие жители области в таком случае могли бы вернуться домой. ВСУ, в свою очередь, развернули бы важные системы контрбатарейной обороны и противовоздушной обороны в районе Днепра для продолжения операций.

Украинские военные рассказали, что РФ успешно перебросила в Херсонскую область подразделения ВДВ из западной части Запорожской области.

Ранее представители Украины сообщали, что ВСУ в ходе операций на левобережье с 17 октября по 17 ноября ликвидировали 1126 российских военнослужащих и ранили 2217 — отсюда предположение, что ВСУ могут наносить значительные потери российским силам в этом районе. Истощение обороняющихся российских войск на левом берегу Херсонской области может быть непосредственной оперативной целью. Но это также могло бы помочь достичь большего — вытеснить российские силы из артиллерийского радиуса на правом берегу.

По оценкам аналитиков, Силам обороны придется действовать в сложных условиях на левобережье до тех пор, пока не удастся создать безопасный плацдарм.

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