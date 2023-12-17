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Белорусам объявили крайние сроки для подачи документов на польскую визу

  • 17.12.2023, 11:47
  • 3,678
Белорусам объявили крайние сроки для подачи документов на польскую визу

Это можно будет сделать лишь до середины следующей недели.

Стало известно, как в декабре будут работать визовые центры Польши. В этом году осталось всего несколько дней для подачи документов на получение польской визы, сообщает vfsglobal.com.

Визовые центры Польши в Минске, Бресте и Гродно не будут принимать документы на визы в с 21 декабря 2023 года по 2 января 2024 года.

Визовые центры в Гомеле, Могилеве, Барановичах, Пинске, Лиде не будут принимать документы на визы с 20 декабря 2023 года по 2 января 2024 года.

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