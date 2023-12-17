На Земле бушует одна из самых мощных солнечных бурь 2 17.12.2023, 11:50

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Сколько еще будет продолжаться?

На Земле зафиксирован очередной мощный всплеск геомагнитной активности, которая может оказать существенное вливание на здоровье человека. В течение 17 и 18 декабря планета подвергнется влиянию магнитной бури с К-индексом 6.

Геомагнитная активность ослабнет лишь к 20 декабря. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури возникают в результате солнечных вспышек, которые представляют из себя мощные всплески энергии, исходящие от Солнца. В этот момент происходит выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие действия, в результате которых выделяется энергия, рассеивается от Солнца во всех направлениях, включая Землю.

После того, как солнечные импульсы достигают поверхности магнитосферы нашей планеты, возникает геомагнитная активность. Эта энергия состоит из заряженных частиц, таких как протоны и электроны, которые движутся в пространстве с чрезвычайно высокими скоростями. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам. Эти эффекты можно увидеть в форме полярных сияний, отключений радиосвязи, сбоев в работе спутников и сбоев в электросетях.

На Земле бушует одна из самых мощных солнечных бурь этого месяца: сколько еще будет продолжаться

Кроме того, повышенная солнечная активность оказывает существенное влияние на здоровье человека. Поэтому во время мощных солнечных бурь специалисты советуют людям тщательнее следить за своим самочувствуем.

Специалисты предупреждают, что во время магнитных бурь у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также следует учесть, что возможны проявления более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышение артериального давления и мигрень.

Метеозависимым людям во время геомагнитных бурь рекомендуют отказаться от больших физических нагрузок. По возможности этот период лучше посвятить отдыху и заботе о своем физическом и ментальном здоровье. Для этого можно принимать теплые травяные ванны, пить больше воды и не нагружать нервную систему.

Когда на Земле бушует магнитная буря, также крайне важно проводить достаточное количество времени на свежем воздухе и соблюдать режим сна. Если человек все же почувствовал какие-то изменения, можно принять контрастный душ. Однако такие процедуры следует принимать с учетом состояния своего здоровья.

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