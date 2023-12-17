В Беларуси по доносу задержали детского хоккейного тренера, который написал о Зеленском 4 17.12.2023, 12:00

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На камеру мужчина рассказал, что тренировал детей 2015 года рождения.

Силовики задержали детского тренера хоккейного клуба «Локомотив-Орша». Его «покаянное» видео опубликовал 17 декабря приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

На камеру мужчина рассказал, что тренировал детей 2015 года рождения.

— Получилась такая ситуация, что в группе, где состоят родители детей, которых я тренировал, (…) я написал, что предпочитаю фамилию Зеленский больше и посмеялся с этого. Могу принести искренние свои извинения. Я ни в коем случае ничего плохого не имел, — заставили сказать на камеру тренера.

Пропагандисты также показали скриншот комментария, к которому, предположительно, и возникли претензии у силовиков:

«Фамилия мне его не интересна (из контекста можно предположить, что речь о фамилии Лукашенко — Прим. ред.). Зеленский красивая фамилия», — такой комментарий был опубликован в чате.

За что задерживался тренер, каков его статус и находится ли он за решеткой на данный момент — неизвестно. Пропагандисты лишь уточнили, что за ним пришли из-за того, что он «признался в любви к Зеленскому», а также пригрозили, что обратятся по этому поводу в федерацию хоккея, чтобы «больше не допускать его к тренерской деятельности».

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