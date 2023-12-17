ВСУ почти установили рекорд по ликвидации оккупантов 3 17.12.2023, 12:13

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Сколько уничтожили за сутки?

За прошедшие сутки, 16 декабря, украинские военные ликвидировали еще 1250 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 346 070 единиц личного состава.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.12.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 346 070 (+1250) человек ликвидировано;

танков - 5739 (+19) ед.;

боевых бронированных машин - 10692 (+25) ед.;

артиллерийских систем - 8137 (+37) ед.;

РСЗО - 923 (+3) ед.;

средства ПВО - 609 (+4) ед.;

самолетов - 324 (+0) ед.;

вертолетов - 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6278 (+40) ед.;

крылатые ракеты - 1610 (+1) ед.;

корабли/катера - 22 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10766 (+56) ед.;

специальная техника - 1194 (+4) ед.

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