ВСУ почти установили рекорд по ликвидации оккупантов

ВСУ почти установили рекорд по ликвидации оккупантов3
- 17.12.2023, 12:13
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Сколько уничтожили за сутки?
За прошедшие сутки, 16 декабря, украинские военные ликвидировали еще 1250 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 346 070 единиц личного состава.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.12.23 ориентировочно составили:
личного состава - около 346 070 (+1250) человек ликвидировано;
танков - 5739 (+19) ед.;
боевых бронированных машин - 10692 (+25) ед.;
артиллерийских систем - 8137 (+37) ед.;
РСЗО - 923 (+3) ед.;
средства ПВО - 609 (+4) ед.;
самолетов - 324 (+0) ед.;
вертолетов - 324 (+0) ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6278 (+40) ед.;
крылатые ракеты - 1610 (+1) ед.;
корабли/катера - 22 (+0) ед.;
подводные лодки - 1 (+0) ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 10766 (+56) ед.;
специальная техника - 1194 (+4) ед.