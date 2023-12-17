В одном из самых странных домов Минска продают дорогие квартиры 3 17.12.2023, 12:20

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О красоте этого здания постоянно спорят.

Эта многоэтажка на проспекте Дзержинского сразу со старта стала местной достопримечательностью. Жилой дом с необычными кругами-иллюминаторами и кровлей, напоминающей волнение на море, не раз попадал в объективы фотографов и туристов. Пока прохожие гадали, а где же балконы, урбанисты спорили об архитектуре.

Журналисты realt.by вспомнили, что это за дом и посмотрели, почем тут продают квартиры.

Дом на проспекте Дзержинского, 115 появился в 2015 году. Раньше тут была деревня Дружба, а теперь — оживленная часть микрорайона Брилевичи. Застройщиком комплекса, который получил название «Дюна» выступила компания «Айрон». Проектировал необычное здание «Минскпроект».

Жилой дом получился вместительным: 6 секций и подъездов, и 419 квартир. В самой высокой части здания высота достигает 20 этажей. Узнаваемые фишки дома — волнообразная кровля, причудливые «пузыри» (круги) на фасаде и отсутствие балконов с лицевой стороны здания. Однажды дом в своем блоге упомянул известный российский дизайнер и путешественник Артемий Лебедев. Дом ему не сильно понравился, однако комментаторы с оценкой дизайнера не согласились.

Таким дом был на рендерах.

Жилой комплекс «Дюна» − каркасно-блочный. В каждом подъезде — два входа и два лифта. Внутри подъездов — стильный и современный ремонт. Нижний уровень дома опирается на колонны. На первых этажах со стороны улицы расположены продуктовые магазины, фитнес-клуб, кофейня, маникюрный салон и другие объекты инфраструктуры.

Во дворе оборудована детская игровая площадка, рядом есть спортплощадки. Автопарковка в доме — закрытая для посторонних.

В шаговой доступности от дома можно найти магазины, кафе, салоны красоты, медицинские учреждения, детские сады и школы (прямо во дворе дома — новая гимназия и детский сад), спорткомплексы с бассейном, зоомагазин и многое другое. А также − Ледовый дворец в 8-ми минутах ходьбы.

Особое преимущество — наличие двух живописных парков в нескольких минутах ходьбы — это парк им. Михаила Павлова и Студенческий парк с рекой Лошица.

Остановка общественного транспорта находится в 3-х минутах ходьбы, также в пешей доступности — «Малиновка».

Сейчас в огромном доме продаются всего две квартиры.

Вот эта двухкомнатная квартира находится на 14-м этаже дома. Общая площадь жилья составляет 63,7 квадрата. Квартира состоит из двух изолированных просторных комнат и кухни-гостиной. Из окон открывается вид на живописный парк Павлова и проспект Дзержинского. В квартире несколько лет назад сделан дизайнерский ремонт. В интерьере присутствуют оригинальные акценты в виде кирпичной выкладки и камня. Квартира полностью готова к проживанию.

Тут установлены теплые полы в прихожей, кухне и коридоре с функцией регулировки, энергоэффективные стеклопакеты, натяжные потолки, вместительные шкафы-купе, напольные покрытия: ламинат и кафель.

Стоимость — 112 тысяч долларов (1758 долларов — за метр).

Еще одна квартира в продаже — трехкомнатная. Она находится на 7-м этаже. Площадь трешки — 64 квадратных метра. Она состоит из кухни, гостиной, спальни и детской. В квартире все было переделано с нуля − полностью переложены перегородки (кирпич) со штукатуркой, потолки штукатурка с элементами из гипсокартона, сантехника, электрика сделана с нуля с отдельным квартирным щитком, дорогие межкомнатные двери порта. Комфортное проживание в квартире в летнее время обеспечит система кондиционирования мультисплит с кондиционером в каждой комнате. На случай отключения горячей воды установлен электрический бойлер. В зимний период комфорт обеспечивается теплыми полами.

В квартире все готово для переезда новой семьи. Квартира продается с мебелью и техникой. Стоимость — 139 тысяч долларов (2162 доллара — за метр).

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