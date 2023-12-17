Вова, деньги давай! Телеграм-канал «Вольнодумец»

17.12.2023, 12:24

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Заводской гудок для Путина.

Российские оккупационные СМИ сообщают, что «в Мариуполе запустили производство на металлургическом комбинате имени Ильича» (ММКИ). На самом деле, после разминирования территории и ревизии производств, оккупанты запустили три вспомогательных цеха, которые фактически не пострадали: цех переработки шлаков, отделение по производству товаров народного потребления и копровой цех.

По словам первого заместителя директора ММКИ Романа Солонаря, эти цеха якобы уже работают. На очереди еще два цеха, после чего первый этап подготовки завода к работе будет завершен. Но все ли так хорошо, как рассказывают оккупанты?

Согласно их же плана для полного запуска ММКИ нужно пройти еще три этапа. Если с запуском копрового цеха все понятно – это цех по сбору и порезке маталлолома к плавке, а такого добра после разрушения россиянами промышленных производств Мариуполя достаточно. Но проблема в том, что оккупанты не знают, как порезать и использовать в плавильном производстве тугоплавкие металлы из легированных марок стали танков, бронемашин и других видов военного производства. Слишком много трудозатрат, электроэнергии и газа необходимо оккупантам, что делает не рентабельной такую переработку тысяч тонн подбитой российской военной техники.

При этом, ММКИ вообще-то специализировался на переработке агломерата — железорудного сырья для получения чугуна и стали, из чего выпускали горячекатаный лист, рулонную сталь, профлист, уголки, швеллера и другое. А такого сырья под боком нет. Выпуск же холоднокатанного листа вообще не возможен, так как цех холодной прокатки фактически разрушен россиянами. Да и полное восстановление ММКИ под большим вопросом.

Если не поврежденные три вспомогательных цеха оккупанты готовили к запуску полтора года, то сколько пойдет на восстановление всего производства? По словам замдиректора, на заводе сейчас работают 3,7 тыс человек, а в дальнейшем штат планируют расширить до 24 тыс, то набрать еще нужно в 7 раз больше специалистов металлургического профиля.

А где их взять, если город разрушен российской артиллерией и авиацией, 30 тыс жителей погибли, из оставшихся часть убежала от оккупантов, а остальных россияне мобилизуют. Даже на строительство домов и укладку дорог в Мариуполе россияне завозят рабочую силу из Средней Азии.

Поэтому оккупанты пока довольствуются переработкой шлаковых гор, а из металлолома выбирают уголки, швеллера и иной металл, пригодный для восстановительных работ на заводе. Это пока и есть весь запуск завода. А поспешные реляции о запуске ММКИ – это пиар для удовлетворения самолюбия кремлевского диктатора. Но за этим последует просьба: «Вова, деньги давай!» А где их взять в разваливающейся стране, 29,7% бюджета которой идет на войну?

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