Ученые объяснили появление зеленых «призраков» над Средиземным морем 1 17.12.2023, 12:28

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«Духи» имеют форму медузы или ореола.

Однажды над Средиземным морем появился зеленый «призрак» за грозовым облаком. Очевидцы утверждали, что странное явление имело форму медузы. После многих попыток определить происхождение «атмосферных привидений», ученым наконец-то удалось найти вероятное объяснение.

Зеленый цвет явлений предварительно объяснили влиянием атмосферного давления. Подробности рассказало издание Inverse.

При ударе молния может иногда спровоцировать выброс сильного оптического излучения на высоте от 50 до 90 км над грозовым облаком. Эти явления имеють продолжительность в миллисекунды и называются переходными световыми событиями (TLE).

Эти условные «призраки», говорят ученые, могут иметь форму медузы. Они известны как спрайты. Есть и другие формы – TLE могут напоминать ореолы.

Спрайты выглядят красными из-за наличия азота в атмосфере, зелеными они становятся вследствие воздействия атмосферного давления, а на меньшей высоте начинают темнеть до синего цвета.

Кстати, «зелеными привидениями» их впервые назвал Хэнк Шима из Оклахомы. Он заметил на небе странное пятно изумрудного цвета.

Группа исследователей во главе с Марией Пассас Варо использовала специальный прибор под названием Granada Sprite Spectrograph and Polarimeter (GRASSP), чтобы четко увидеть «призрака».

Пасас Варо, инженер по телекоммуникациям, спектроскопист и исследователь атмосферного электричества из Института астрофизики Андалусии в Испании, неустанно искала нового «призрака».

Проанализировав более 2000 спектров, удалось найти достойного науки претендента, что излучался из грозового облака в Средиземном море. Это был самый лучший «кандидат» для качественного спектрографического анализа. Команда долго всматривалась в свет, чтобы узнать состав «призрака» – и обнаружила сюрприз. Кислород, как они и ожидали, был в составе излучения, но ученые также обнаружили доказательства наличия железа.

Железо находится в верхних слоях атмосферы Земли и происходит от межпланетных частиц пыли, попадающих в нашу атмосферу. Но Пассас Варо говорит, что обычно его обычно можно обнаружить на гораздо больших высотах.

Одно из возможных объяснений появления «призраков» состоит в том, что звуковые волны, которые мы знаем как гром, так или иначе срывает железо с обычной высоты. Гравитационные вертикальные волны на Земле также могут играть определенную роль в создании «призраков».

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