Звезда «Поля чудес» с росТВ поехал на войну в Украину, а жена случайно «сдала» его 8 17.12.2023, 12:42

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Правда быстро раскрылась.

Еще один российский медийщик отправился терроризировать украинцев, прикрывшись «патриотическими» намерениями. Звезда проектов «Дом 2», «Поле чудес» и других 39-летний Александр Задойнов подписал контракт с армией оккупантов и выдал, что хочет защитить «суверенитет России», передает obozrevatel.com.

Однако жена новоиспеченного террориста и многодетного отца в соцсетях раскрыла, что им двигают не «благородные» мотивы, а желание нажиться на смертях украинцев. Сам Задойнов рассказал пропагандистам, что хочет «продолжать дело дедов».

Контракт бывший участник скандального шоу подписал в Нижневартовске, хотя живет то в Москве, то в Сочи, а родом вообще из Ярославля. Он заявил, что именно здесь «чувствуется профессиональное отношение к добровольцам».

«Сейчас пришло мое время – ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов. Нам нельзя забыть историю, иначе всякая «нечисть» будет замахиваться на наш суверенитет, пытаться переписать историю», – процитировали террориста росСМИ.

Эта новость стала неожиданностью для многих поклонников звезды «Дома 2», ведь у него был свой бизнес в Сочи, много детей от разных браков и блог с почти 500-тысячной аудиторией.

Только вот жена Ксения иного мнения о намерениях мужа. В соцсетях она заявила, что единственный мотив Задойнова – материальная выгода.

«Он уехал не заработать деньги для семьи, а заработать деньги для себя, чтобы закрыть свои нужды, свои долги», – заявила женщина, оставшаяся с маленьким ребенком на руках.

Старшие дети оккупанта и бывшая его не отговаривали от этой идеи.

Напомним, Задойнов впервые появился на телевидении в 2007 году. Он несколько раз был участником Дома 2, где строил отношения с разными женщинами. Однажды россиянина выгнали из-за пристрастия к онлайн-покеру.

После этого он отправился в армию, работал ведущим журналистом, руководил рестораном и пробовал себя в других профессиях, пока не остановился на строительстве недвижимости в Сочи и съемках реклам в своем немаленьком блоге. Кстати, подписчикам о намерениях воевать оккупант не рассказал, хотя свои провоенные взгляды не скрывал и ежегодно отдавал честь «дедам».

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