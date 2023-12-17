В Минске открылась аптека, в которой нет лекарств и ничего нельзя купить 2 17.12.2023, 12:45

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Зачем?

Первый в Беларуси детский симулятор аптеки открылся в Минске, пишет «Мінская праўда».

В симуляционной мини-аптеке «Юный фармацевт» дети познакомятся с профессией.

— Мы будем знакомить детей с тем, кто работает в аптеке и чем эти люди занимаются. Дети увидят рецепт, сыграют роль фармацевта, провизора, врача, — отметила заместитель генерального директора РУП «Белфармация» Елена Гончарова.

В аптеке есть упаковки игрушечных лекарств, касса, рабочее место с весами и ступкой для имитации процесса изготовления медпрепаратов. В первую очередь, аптекой заинтересуются дети, любящие биологию. Однако, экскурсии будут доступны и школьным группам.

Аптека-симулятор действует по адресу проспект Пушкина, 41.

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