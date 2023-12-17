ISW: Российский флот окончательно сбежал из Севастополя 4 17.12.2023, 12:54

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Опубликованы интересные снимки с новой морской базы РФ.

Ракетные удары и атаки БПЛА позволили Украине лишить РФ морской инициативы в Черном море. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 16 декабря.

«Спутниковые изображения указывают на то, что украинские удары заставили российские войска на долгосрочной основе переместить средства ЧФ из оккупированного Севастополя в порты в восточной части Черного моря», — отметили аналитики.

Россия переместила надводные и подводные средства своего Черноморского флота в Новороссийск — дальше от фронтовой линии. Теперь страна-агрессор создает условия для постоянного базирования кораблей на восточном побережье.

В Новороссийск уже были передислоцированы надводные боевые корабли как фрегат типа «Кривак» и меньшие суда как корветы проекта 1241 или 1124.

Также российские оккупанты переместили большинство ракетоносителей «Калибра», включая фрегаты типа «Адмирал Григорович», малые ракетные корабли «Буян-М» и подводные лодки класса «Кило».

«Последние спутниковые снимки показывают, что суда, перемещенные осенью в Новороссийск, не вернулись в Севастополь», — подчеркнули в ISW.

Кроме того, из-за ударов ВСУ Черноморский флот ограничен в патрулировании безопасности, осуществлении технического обслуживания и блокировании украинских портов.

Также Россия строит военно-морской порт в Абхазии. По предположению аналитиков, это сигнализирует о «долгосрочном намерении» Москвы перевести больше своих сил дальше от захваченного Крыма. Расширение порта должно занять 2,5 года.

«Дальние удары Украины по средствам ЧФ способствовали гуманитарным и военным успехам в Черном море и позволили Украине перехватить инициативу в Черном море даже без эффективного собственного флота», — отметили в ISW.

По оценке аналитиков, дополнительные ракеты большой дальности позволили бы Украине сохранить акваторию открытой для морских перевозок и держать Черноморский флот РФ дальше от побережья НАТО.

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