В Смолевичском районе кабан напал на охотника 8 17.12.2023, 12:59

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Минчанин погиб.

В Смолевичском районе вблизи деревни Шабуни во время охоты погиб минчанин, сообщает газета «Край смалявiцкi».

По данным следствия, 16 декабря 40-летний минчанин отправился в Смолевичский район на загонную охоту. В лесу навстречу мужчине выбежал дикий кабан и напал на него.

На крики о помощи, прибежали охотники и обезвредили животное. Однако, спасти раненого охотника не удалось. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

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