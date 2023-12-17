Украина и Румыния уладили спор о канале в дельте Дуная 1 17.12.2023, 13:05

1,212

Решение назвали историческим.

Украина и Румыния на полях 9-го совещания сторон Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенции Эспо) в Женеве нашли компромисс в многолетнем споре вокруг канала «Дунай - Черное море». Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил в Facebook.

«Мы проделали «домашнюю работу» и преодолели долгий путь по приведению проекта в соответствие с требованиями Конвенции. Ведь Украине небезразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого», - написал он.

Соответствующее решение Стрелец назвал историческим и поблагодарил министра окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Мирчу Фекета за поддержку, а министра окружающей среды МолдовыИорданку-Родику Иорданов - «за профессиональное и дипломатическое председательство на заседании совещания сторон Конвенции».

Спор Украины и Румынии из-за канала в дельте Дуная

Спор Румынии и Украины в отношении дельты Дуная тянулся с 2004 года. Тогда Киев запустил в экспериментальном режиме плавание по каналу «Дунай - Черное море», который пролегает по Килийскому и Старостамбульскому (Быстрому) устьям в дельте Дуная.

Румыния и Еврокомиссия выступили против обустройства Украиной канала, указывая на нормы экологии и охраны природы, а также на то, что дельта Дуная находится под охраной ЮНЕСКО.

В 2005 году по решению тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко работы по углублению канала приостановили для проведения экспертизы. В министерстве охраны окружающей среды Украины пришли к выводу, что строительство вреда природе не наносит. Румыния не согласилась с такой оценкой.

В 2010 году Украина также жаловалась Еврокомисии на Румынию в связи с планами Бухареста по расширению устья Дуная.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».