«Где же победа?»: российских пропагандистов охватила паника 2 17.12.2023, 13:09

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Z-патриоты заподозрили, что что-то идет не так.

Спустя почти два года войны до российских шовинистов начало доходить, что «спецоперация» полностью провалена.

Это признали пропагандисты РФ Максим Калашников и Лев Вершинин на совместном стриме.

Внимание на «прозрение» Z-патриотов обратил украинский журналист Денис Казанский.

Калашников пожаловался, что, вопреки заявлениям властей и официальных СМИ, никаких целей в войне за два года так достигнуто и не было. И, судя по всему, достигнуто не будет, так как армии наступления у России больше нет, а массированные ракетные удары по Украине оказались бессмысленными.

«Мы наступать не можем: у нас нет резервной армии, мобилизации во всех смыслах не произошло. У противника сохраняется… государственность, все центры принятия решений целы, несмотря на 2,5 тысячи выпуленных ракет крылатых и баллистических, поезда ходят, мосты стоят, склады ГСМ на местах, нефтеперерабатывающий завод работает, вещание (...) тоже работает. Где ж победа? В чем же победа? Это же на самом деле проигрыш стратегический, если разобраться», - заявил Калашников на стриме.

Вершинин с ним согласился. Он признался, что сейчас не понимает целей войны против Украины.

«За что идет война? Вообще за что? Какую цель преследуют, скажите же вы? Взять, домучить Авдеевку в конечном итоге? Если на большее не претендуете - скажите!» - требовал пропагандист.

Казанский пришел к выводу, что в российском Z-сообществе начало наступать прозрение по поводу агрессии.

«Кажется они стали что-то подозревать. Путин два года уже твердит, что «спецоперация» идет по плану, вся придворная пропаганда орет, что победа России неизбежна и практически в кармане. И тут до самых догадливых российских шовинистов стало доходить, что победы то и нет… Не помогли ни тысячи ракет, ни удары по гражданской инфраструктуре Украины, жилым домам. В итоге Россия получила только позор, презрение всего мира и ненависть украинцев на поколения вперед. Справились», - рассказал журналист.

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