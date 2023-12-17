Автобус «Варшава - Гродно» врезался в полицию и пожарную возле Белостока 17.12.2023, 13:14

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Стали известны первые подробности.

Сегодня, 17 декабря, около 3 - 4 часов ночи автобус «Варшава - Гродно» столкнулся с автомобилями пожарной службы и полиции на трассе вблизи Белостока.

Читатель «АвтоГродно» рассказал первые подробности.

– Мы ехали пассажирами в этом автобусе, все спали. Нас было 6 человек, а еще в автобусе было 2 водителя. В какой-то момент почувствовали сильный удар и проснулись – наш автобус попал в ДТП, – рассказывает читатель «АвтоГродно».

Оказалось, что впереди на этом месте на трассе S8 двумя часами ранее произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. На место ДТП прибыли спасатели и сотрудники полиции. Водитель автобуса «Варшава - Гродно» по какой-то причине не смог объехать служебные автомобили, припаркованные вдоль обочины.

– Сначала правым боком мы ударили грузовой автомобиль пожарной службы, а затем по инерции ударили и легковой автомобиль полицейских. В нем как раз находился офицер, который заполнял документы по первому происшествию. Он получил травмы и его госпитализировали медики, – рассказывает читатель «АвтоГродно».

– Как себя чувствуют пассажиры, что с водителем автобуса?

– Водитель в порядке, пассажиры тоже, правда были проблемы с девушкой, которая ехала с нами. Первый час после ДТП она чувствовала себя хорошо, ходила, могла улыбнуться. Но потом она резко почувствовала себя плохо, мы вызвали скорую и девушку тоже увезли в больницу. Но вот буквально недавно она позвонила, сказала, что с ней все хорошо и мы ее ждем, чтобы продолжить поездку на другом автобусе, – говорит очевидец.

Удар по кузову автобуса пришелся ниже линии стекол, при этом одно стекло осыпалось полностью, а некоторые разбились частично. Автобус своим ходом продолжил движение на площадку за полицией.

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