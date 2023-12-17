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Пугачева и Галкин вернулись в Израиль

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  • 17.12.2023, 13:37
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Пугачева и Галкин вернулись в Израиль

Звездную пару заметили на юбилее Макаревича.

Российская эстрадная певица Алла Пугачева с мужем-пародистом Максимом Галкиным, которые эмигрировали из РФ из-за войны в Украине, впервые за долгое время вышли в свет вместе.

Супруги воссоединились в Израиле, чтобы поздравить своего друга, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича с 70-летием, передает obozrevatel.com.

Видео и фото с артистами появились в их соцсетях и на фан-страницах. Юбиляр устроил закрытый концерт под названием «неюбилей».

Празднование состоялось в театре «Гешер», где самые близкие друзья звезды слушали выступление его группы. Алла Пугачева с мужем стояли под сценой, подпевали и здоровались с гостями.

«Идем с Максом на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу 70 лет. Будем гулять «Пока не меркнет свет, пока горит свеча», – процитировала певица трек коллектива «Машина времени».

Со сцены Андрей Макаревич поблагодарил друзей, приехавших издалека. По случаю праздника он спел с латвийской звездой Лаймой Вайкуле, которая тоже прилетела в Израиль.

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