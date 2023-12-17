Стало известно, что произошло с бывшим заводом IKEA в Борисове, который за бесценок продали россиянам 4 17.12.2023, 13:42

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Предприятие работает, но есть нюансы.

В этом году российская компания ООО «Технониколь» выкупила у литовских учредителей VMG Group деревообрабатывающее предприятие ООО «СВУДС экспорт», которое находится в Борисове. Что там планируется производить деревянные дома, рассказала «Мінская праўда».

Председатель Борисовского райисполкома Николай Карпович рассказал, что в ближайшие два года ООО «Технониколь» планирует привлечь объем инвестиций в основной капитал в размере 30 млн евро для производства конструкционных материалов и элементов деревянных домов.

Сейчас предприятие в основном занимается переработкой пиломатериалов и заготовками.

«СВУДС экспорт» — это лесозаготовительное и деревообрабатывающее предприятие, находящееся в Борисове. Оно является (или ранее являлось) одним из белорусских производителей мебели для IKEA, именно туда поставлялась основная часть продукции. Также на заводе производят брус, доску, разные пиломатериалы из дерева, топливные гранулы из опилок. Продукция ранее поставлялась в Россию, Литву, Польшу, Германию, Австрию, Францию, Чехию, Швецию, Японию, Китай, Великобританию, США, Канаду и другие страны. Работало на заводе более 600 человек (текущая ситуация неизвестна).

Предприятие было создано в 2011 году литовскими инвесторами с нуля и было одним из самых успешных в Борисове, писали местные СМИ.

Когда в 2022 году VMG Group объявила о приостановке деятельности в Беларуси, борисовский завод продолжал работать. Однако по итогам года его выручка упала на 41% — до 83,144 млн рублей. Чистый убыток увеличился почти в 8 раз — до 63,062 млн рублей.

По данным издания Office Life, в июне этого года борисовский завод с дисконтом продали российской компании: он мог обойтись покупателю в 30 млн евро при реальной стоимости около 50 млн евро. Это связано с тем, что завод лишился ключевого клиента — IKEA.

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