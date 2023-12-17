Это будет живописно1
- Александр Невзоров
- 17.12.2023, 13:50
- 5,312
История повторяется до мелочей.
В картине неизбежного грядущего хаоса, конечно, очень не хватает толп беременных офицерских вдов и теток с годовалыми орунчиками.
Это будет живописно. Отлично усугубит общий кошмар.
Ничего нового. С 38—39 гг, Третий рейх провозгласил «подари ребенка фюреру!». Начались всякие «лебенсборны» и массовые роды. Дурочки, доверившиеся Гиммлеру и «госгарантиям» радостно поросились.
Склонный к театральщине рейх ввел эффектные ритуалы:
«Заведующий задавал матери вопрос: «Немецкая мать, обязуешься ли ты воспитывать своего ребенка в духе национал-социалистического мировоззрения?» После утвердительного ответа, как на свадьбе, наступала очередь отца или крестного. Его спрашивали: «Готов ли ты наблюдать за воспитанием этого ребенка в духе германской родовой общности?»
Разумеется, уже в 1946 г. все эти дети стали проклятьем временных администраций и одной из «самых больших проблем» послевоенной Германии.
Все повторится до мелочей.
Поспешно сляпанные «дети путинизма», разумеется, будут никому не нужны и станут личной проблемой вдовиц.
Режим - не слишком надежный заказчик.
Довольно скоро от него не останется и мокрого места. Все его «гарантии» схлопнутся вместе с ним.
Орды нищих малышей станут дополнительным камнем на шее разваливающейся страны.
Александр Невзоров, t.me