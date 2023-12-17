Это будет живописно 1 Александр Невзоров

17.12.2023, 13:50

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Александр Невзоров

История повторяется до мелочей.

В картине неизбежного грядущего хаоса, конечно, очень не хватает толп беременных офицерских вдов и теток с годовалыми орунчиками.

Это будет живописно. Отлично усугубит общий кошмар.

Ничего нового. С 38—39 гг, Третий рейх провозгласил «подари ребенка фюреру!». Начались всякие «лебенсборны» и массовые роды. Дурочки, доверившиеся Гиммлеру и «госгарантиям» радостно поросились.

Склонный к театральщине рейх ввел эффектные ритуалы:

«Заведующий задавал матери вопрос: «Немецкая мать, обязуешься ли ты воспитывать своего ребенка в духе национал-социалистического мировоззрения?» После утвердительного ответа, как на свадьбе, наступала очередь отца или крестного. Его спрашивали: «Готов ли ты наблюдать за воспитанием этого ребенка в духе германской родовой общности?»

Разумеется, уже в 1946 г. все эти дети стали проклятьем временных администраций и одной из «самых больших проблем» послевоенной Германии.

Все повторится до мелочей.

Поспешно сляпанные «дети путинизма», разумеется, будут никому не нужны и станут личной проблемой вдовиц.

Режим - не слишком надежный заказчик.

Довольно скоро от него не останется и мокрого места. Все его «гарантии» схлопнутся вместе с ним.

Орды нищих малышей станут дополнительным камнем на шее разваливающейся страны.

Александр Невзоров, t.me

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