Ученые сымитировали разговор с инопланетянами под водой 4 17.12.2023, 13:57

1,202

Для общения был выбран необычный собеседник.

Исследователи проекта по поиску внеземных цивилизаций SETI не теряют надежду когда-нибудь поговорить с инопланетянами, и готовятся к этому, изучая другие межвидовые коммуникации.

Подобно тому, как экипажи астронавтов имитируют полеты на Марс или Луну, находясь на Земле, команда SETI изучает системы связи горбатых китов в надежде сделать выводы, которые помогут лучше взаимодействовать с сигналами из космоса. Их цель — разработать фильтры, которые позволят интерпретировать любые из полученных внеземных сигналов.

Накануне группе ученых вместе с представителями Фонда китов Аляски удалось сымитировать межвидовой разговор и провести 20-минутный обмен сигналами с горбатым китом по имени Трэвис. Для этого команда изучила коммуникационные системы горбатых китов и создала сигналы, на которые морское млекопитающее могло бы отреагировать.

Во время эксперимента исследователи передавали киту сигналы приветствия с помощью подводного динамика и смогли получить его ответ.

«Твен приблизился, обошел вокруг лодки команды, отвечая разговорным стилем на китовый сигнал приветствия. В течение 20 минут обмена Твен отвечал на каждый вызов и согласовывал вариации интервалов между сигналами», — рассказывают в Институте SETI.

Ведущий автор исследования доктор Бренда МакКоуэн из Калифорнийского университета в Дэвисе отметила, что это «первый подобный коммуникативный обмен между людьми и горбатыми китами на «языке горбатых».

Исследователи предполагали, что из-за ограничений имеющихся технологий инопланетянам, если они и будут заинтересованы в установлении контакта, будет необходимо привлекать людей-приемников, которые выступали бы посредниками. И опыт общения с китом подтвердил их предположение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».