Россияне «порвали» певца-путиниста «Шамана», узнав ценник на его выступления 13 17.12.2023, 14:05

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Вспыхнул грандиозный скандал.

Российские журналисты узнали райдер певца Шамана (настоящее имя Ярослав Дронов), который вызвал скандал в социальных сетях в РФ.

В документе, который попал в Сеть, указаны требования певца к условиям выступления, которые, по мнению пользователей, не соответствуют его образу популяризатора традиционных и семейных ценностей в России, который создают ему кремлевские росСМИ.

Согласно райдеру, за полтора часа исполнения гимна Шаман получает 12 миллионов рублей (133 000 долларов).

Это чуть меньше, чем выплатили всем медикам Карачаево-Черкесии в пандемийный год, отмечают российские пользователи.

Также певец требует, чтобы его встречали на концерте с красной дорожкой и роскошным автомобилем. Предпочтение он отдает черному «Мерседесу».

Жить он предпочитает в люксе пятизвездочного отеля с кроватью «королевского размера». Важно, чтобы на кровати были две подушки из гусиного пуха, а в окна не проникал солнечный свет.

Полный список, включающий даже пункт о температуре питьевой воды в бутылках, публикует российский Telegram-канал «База».

Пользователи социальных сетей возмутились требованиям Шамана.

Они считают, что певец, который пропагандирует традиционные ценности, должен вести более скромный образ жизни.

«Как можно пропагандировать семейные ценности, если за полтора часа исполнения гимна получаешь больше, чем за год работы врачей целого региона?» — написал один из пользователей.

«Это просто позор. Шаман — лицемер, который говорит одно, а делает другое», — добавил другой.

Представители Шамана пока не прокомментировали ситуацию.

Скандальный райдер Шамана — не первый случай, когда требования артистов вызывают возмущение общественности.

Ранее в социальных сетях разгорелся скандал с райдером певца Киркорова. В документе, который попал в сеть, были указаны требования к температуре в гримерке, а также к количеству и качеству фруктов, которые должны быть предоставлены артисту.

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