«Барби» уже не в моде: белорусский дизайнер рассказала о трендах на Новый год 1 17.12.2023, 14:16

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Как угодить Зеленому Дракону?

От 2023-го осталось с десяток дней. Традиционно в конце года у девушек (да и у парней) переполох: выбирают наряд на праздники.

Одни переживают, как угодить Зеленому Дракону – символу предстоящего года. Другие не хотят тратить круглую сумму на обновки и думают, как бы собрать достойный образ из уже имеющегося в гардеробе.

Совета для тех и других журналисты tochka.by попросили у дизайнера бренда MININA Натальи Мининой. Кстати, сейчас художница готовит свою коллекцию для модного показа на Неделе моды в Париже.

Главные новогодние тренды

В этом сезоне абсолютный лидер – открытость и сексуальность. Прозрачные ткани, оголенные плечи и ноги, деликатный блеск и натуральность – вот что способно сделать вас самым модным гостем на новогоднем празднике, говорит Наталья.

«Я очень люблю подобные платья, поэтому в коллекции есть разные варианты: как в длине мини, так и в макси с любимым многими разрезом на ноге. Это тот наряд, который сделает ноги визуально длиннее, в нем удобно ходить и в то же время смотрится он очень сексуально», – отмечает она.

Тем, кто уважает гороскоп, стоит обратить внимание на образы в следующих цветах: зеленом, коричневом, красном, коралловом и золотом. А вот розовый по мотивам Барби больше не на пике моды, тренд начинает уходить. Так же, как и другие «няшные» оттенки.

К зеленого цвета платьям дизайнер советует подбирать золотистые украшения – серебро на этом фоне чуть проигрывает.

Мини, миди или макси?

Если на длину мини в основном обращают внимание невысокие и худенькие, то к макси присматриваются рослые девушки разного телосложения.

Существует и вариант «для всех» – миди. В этом прочтении Наталья предлагает зеленый комплект с объемным цветочным декором на юбке и корсетным топом наверху.

«Миди – это классика. И если в макси девушка с маленьким ростом рискует еще больше подчеркнуть свою миниатюрность, то миди – это прекрасное решение для любого роста», – резюмирует дизайнер.

Как лучше носить корсет

Обратить внимание Наталья предлагает и на модные корсеты. Они прекрасно отыгрывают в тренде на многослойность. Надеть броскую вещь можно как просто на майку, так и под рубашку или пиджак.

«Я обожаю корсеты, у меня с ними опыт работы 14 лет. Знаю, как сделать эту вещь красивой на любой фигуре: корсет преобразит маленькую грудь, сделав ее визуально больше, а крупный бюст превратит в крайне аккуратный и привлекательный», – подчеркивает дизайнер.

Из всего разнообразия корсетов на пике моды сейчас те, у которых выступающий острый или закругленный мысик.

Как избежать чрезмерной откровенности на корпоративе

Ежегодный новогодний корпоратив нужно расценивать как продолжение рабочего процесса, пусть и в неофициальном формате.

«Судя по тем примеркам, которые у нас проходят сейчас, некоторые компании сами задают тематику корпоратива. Определяют стиль нарядов и иногда цвета. Другие же ориентируются на астрономический знак 2024-го», – делится Наталья.

По ее словам, кроме моды, девушек интересует и комфорт. В этом случае она советует обращать внимание на удобный крой наряда и обувь – присмотреться стоит к лоферам.

Что обуть на новогоднее торжество

В целом, если говорить про обувные тренды, на пике моды босоножки с длинными завязками. Если таких нет, обыграть классическую модель можно с помощью простой ленты, обвязав ею ногу и закончив сексуальное решение кокетливым бантом.

Классические лодочки на десятисантиметровом каблуке своих позиций не сдают – можно смело дополнять образ и ими. Впрочем, актуальными будут и ботильоны.

Как собрать достойный образ из своего гардероба

Чтобы выглядеть стильно, необязательно тратить огромные суммы. Достаточно подойти к выбору образа с некоторой фантазией.

«Один из беспроигрышных вариантов – платье-комбинация и мужского кроя пиджак, плюс золотистые украшения. Также можно подобрать летнее платье, колготки в тон, трикотажные невысокие носки, лоферы в тон и пиджак или вязаный свитер», – перечисляет Наталья.

Обыграть можно даже обычные джинсы. Дополните их шелковым топом или майкой, поверх которой будет корсет.

Что делать с макияжем и прической

Многим это понравится: сейчас в бьюти-сфере царит тренд на натуральность. Это Наталье подтвердила и главный редактор испанского Vogue, у которого дизайнер брала менторство.

«Волосы должны выглядеть так, как будто девушка только что помылась и слегка подсушила их феном. Если же платье закрытое и идет под горлышко, то можно уложить волосы в прическу, которая создает эффект легкой небрежности».

Хотя красная помада и темные стрелки все еще актуальны, но в трендах сейчас – нюд.

Натуральный макияж в Новый год можно дополнить большим количеством хайлайтера: под веко, на скулах, на кончике носа и так далее.

Такой вариант подойдет как для корпоративной вечеринки, так и для встречи наступающего 2024-го в кругу друзей.

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