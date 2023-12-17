«Привет от Ярика»: дроны изрешетили российский Су-34 на авиабазе под Ростовом

«Привет от Ярика»: дроны изрешетили российский Су-34 на авиабазе под Ростовом5
- 17.12.2023, 14:33
- 6,894
Последствия атаки показали крупным планом.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью ударные беспилотники массированно атаковали Липецкую, Ростовскую и Волгоградскую области РФ. В частности, стало известно об успешном ударе дронов по военному аэродрому «Морозовск» в Ростовской области. На авиабазе РФ прогремели взрывы.
Спустя несколько часов в сети были опубликованы кадры с последствиями ночной атаки.
В частности, на фото рядом с поврежденным истребителем Су-34 лежат обломки ударного дрона.
Об этом в Telegram сообщил украинский волонтер Сергей Стерненко.
Стоит отметить, что в Морозовске Ростовской области базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. По предварительным данным, на аэродроме дислоцируются российские бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.
«Поврежденный осколками российский Су-34 на аэродроме «Морозовск» возле Ростова. Ночью там была атака неизвестных дронов, на одном из них написано «привет от Ярика», – написал Стерненко.
На дронах можно также увидеть надпись «от Ани Лорак».