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«Привет от Ярика»: дроны изрешетили российский Су-34 на авиабазе под Ростовом

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  • 17.12.2023, 14:33
  • 6,894
«Привет от Ярика»: дроны изрешетили российский Су-34 на авиабазе под Ростовом

Последствия атаки показали крупным планом.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью ударные беспилотники массированно атаковали Липецкую, Ростовскую и Волгоградскую области РФ. В частности, стало известно об успешном ударе дронов по военному аэродрому «Морозовск» в Ростовской области. На авиабазе РФ прогремели взрывы.

Спустя несколько часов в сети были опубликованы кадры с последствиями ночной атаки.

В частности, на фото рядом с поврежденным истребителем Су-34 лежат обломки ударного дрона.

Об этом в Telegram сообщил украинский волонтер Сергей Стерненко.

Стоит отметить, что в Морозовске Ростовской области базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. По предварительным данным, на аэродроме дислоцируются российские бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.

«Поврежденный осколками российский Су-34 на аэродроме «Морозовск» возле Ростова. Ночью там была атака неизвестных дронов, на одном из них написано «привет от Ярика», – написал Стерненко.

На дронах можно также увидеть надпись «от Ани Лорак».

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