На Запорожской АЭС среди завезенных российских энергетиков назревает бунт 1 17.12.2023, 14:39

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В ГУР рассказали, что произошло на объекте.

Среди завезенных на ЗАЭС российских энергетиков растет недовольство из-за невыполненных обещаний относительно сроков командировок на оккупированную украинскую атомную электростанцию.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, вместо двух месяцев Москва приказывает им работать по полгода и дольше, поскольку в России трудно найти желающих квалифицированных специалистов им на замену.

«Государство-агрессор Россия, под чьим временным оккупационным контролем находится объект критической инфраструктуры, усиливает давление на граждан Украины, работающих на АЭС, чтобы заставить их получить российские паспорта и подписать контракты с «Росатомом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с требованиями российских оккупантов, несколько сотен украинских работников ЗАЭС должны быть паспортизированы документами государства-агрессора и подписать контракты до 31 декабря 2023 года.

В ГУР сообщают, что с целью принуждения на украинских специалистов оказывают психологическое давление, избирательно без предупреждений лишают доступа к рабочим местам, аннулируя их пропуска.

«Среди украинских работников, которые отказываются от подписания контрактов с «Росатомом» и паспортов государства-агрессора, российские спецслужбы пытаются посеять недоверие друг к другу, создавая условия для анонимных доносов, в частности через специально созданные телеграмм-боты», - добавили в ГУР.

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