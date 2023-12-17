Житель Лиды угнал «страшный» VW Passat B3

Житель Лиды угнал «страшный» VW Passat B31
- 17.12.2023, 14:44
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Как на это отреагировали в суде?
Неподалеку от Лиды у деревни Анацки вдоль дороги стоял VW Passat B3 – состояние автомобиля плачевное.
Похоже, машина была не на ходу. Но проезжающий мимо 26-летний лидчанин решил угнать старый универсал.
Правда, перед тем как угнать транспортное средство, парню пришлось машину отремонтировать, прямо на обочине, передает «Лида ТВ».
В итоге он смог завести «Пассат» и уехать на нем.
Позже похищенный автомобиль оперативники обнаружили вблизи гаража этого парня, где он признался, что хотел продать машину на запчасти, но не успел.
Автомобиль был изъят и возвращен законному владельцу, а действия 26-летнего парня квалифицировали по статье «кража».
Решение суда
Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы.
В соответствии с частью 1-5 статьи 78 «Уголовного кодекса», постановлено назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год.
Обвиняемый обязан в свободное от работы время выполнить общественно полезные работы в объёме 100 часов, а также в течение 6 месяцев уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере тридцати базовых величин – 1 110 белорусских рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.