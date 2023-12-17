«Это приказ»: Путин поставил военным РФ ультиматум по Авдеевке 4 17.12.2023, 14:51

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Потери оккупантов могут резко возрасти.

Российским военным озвучили новые сроки захвата города Авдеевка в Донецкой области.

Соответствующую задачу поставил президент Владимир Путин. Об этом со ссылкой на источники среди офицеров ВС РФ сообщает телеграм-канал «Кремлевская табакерка», передает focus.ua.

Двое неназванных оккупантов, которые штурмуют Авдеевку, и еще один офицер, который находится в Донецке, подтвердили новое задание для вражеской армии.

«Это приказ Путина», — передали журналисты.

ВС РФ должны захватить Авдеевку до Нового года. В Москве хотят, чтобы 2024 год начался для россиян «с победы на фронте».

«Задача — не просто взять Авдеевку до 1 января, а взять ее как можно быстрее. Я так понимаю, что Владимир Владимирович хочет вспомнить эту победу в своем новогоднем обращении. Если не получится, то тоже ничего, но лучше чтобы получилось. Такие вводные, насколько я знаю, передали из Москвы», — рассказал один из оккупантов.

Другой офицер поделился, что недоволен приказом Путина. Он описал потери ВС РФ и спрогнозировал, что в случае усиления штурма они будут еще больше.

«Если сейчас у нас под Авдеевкой погибает и теряет руки и ноги от 200 до 600 бойцов в день, то представляете, что будет, если мы усилим штурмы? А тут еще мобилизованные стали хуже воевать», — сказал он.

По его словам, россияне верят, что будет демобилизация. Оккупанты «надеются дожить» до нее, поэтому избегают штурмов.

«Некоторые даже в ногу себе стреляют, чтобы на штурм не идти. Два таких случая знаю. А тут еще эта спешка…», — передал офицер.

Источники считают, что захватить Авдеевку в назначенные сроки — возможно. Однако, будет ли эта задача действительно выполнена, прогнозировать никто не берется.

«Отметим, что прошлое задание президента — взять Авдеевку до 1 декабря — выполнено, к сожалению, не было», — добавили в медиа.

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