В тюрьме сильно ухудшилось состояние здоровья белорусского художника Геннадия Дроздова 17.12.2023, 14:59

Геннадий Дроздов

Политзаключенного постоянно помещают в карцер.

64-летнего политзаключенного, художника Геннадия Дроздова постоянно помещают в карцер, его состояние здоровья в неволе сильно ухудшилось. Об этом сообщает «Позірк».

По словам собеседника издания, мужчину постоянно помещают в карцер.

«[Перебрасывают] из карцера в карцер, вымерзает, у него высокое давление, а таблеток не дают», – отметил источник. Она добавила, что «художник совершенно в критическом состоянии, даже составляет завещание».

Геннадий Дроздов – бывший руководитель ликвидированного творческого объединения «Пагоня» в Белорусском союзе художников.

Был задержан в августе 2022 года и арестован на 15 суток. После ареста не вышел на свободу – в отношении него завели уголовное дело за участие в протестах в 2020 году. (ст. 342 Уголовного кодекса). Впоследствии обвинение было переквалифицировано на «содействие экстремистской деятельности» (ч.1 ст. 361-4 УК).

4 мая 2023 года Мингорсуд приговорил политзаключенного к трем годам лишения свободы. По данным правозащитников, художник отбывает срок в могилевской тюрьме № 4.

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