Российский солдат насмехался над Украиной, но попал в плен 2 17.12.2023, 15:03

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Перепуганный оккупант заговорил по-новому.

В Сети появилось видео, на котором российский оккупант азиатской внешности нагло и развязно угрожает Украине в окружении сослуживцев под их радостные возгласы.

Однако спустя некоторое время он же попал в плен к украинским военным, испуганно записав новое обращение на камеру.

Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

Однако его угрозы и хвастовство не оправдались. В ходе боя солдат был ранен и захвачен в плен украинскими военными.

В ВСУ его опознали и решили записать новое видео, которое вызвало ажиотаж в социальных сетях. На опубликованных кадрах он испуганно произносит «Слава Украине!» и делает новое признание.

Дальнейшая судьба оккупанта пока неизвестна. Однако пользователи отмечают, что его случай наглядно показывает, как смешно и жалко выглядят российские солдаты, которые угрожают Украине, после чего попадают в плен и теряют весь свой героизм.

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